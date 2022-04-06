06 апреля 2022
05 апреля 2022

В ЯНАО стартовал форум для топ-менеджеров ТЭК

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум 100+, второй день. Екатеринбург , форум 100+, строительный форум
Форум пройдет 7 и 8 апреля Фото:

В Новом Уренгое открылся нефтегазовый форум, участие в котором примут более 100 экспертов из топливно-энергетической промышленности. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«В Новом Уренгое состоялось торжественное открытие четвертого Ямальского нефтегазового форума. Это ежегодная площадка для профессионального общения топ-менеджеров и специалистов предприятий топливно-энергетического комплекса, производителей технологий и оборудования, представителей органов власти, научных институтов. Участие в нем принимают более 100 экспертов», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

На мероприятии присутствуют первый замгубернатора ЯНАО Александр Калинин и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Форум будет идти до 8 апреля на трех площадках: в деловом центре «Ямал», в многопрофильном колледже и на базе ООО «Газпром добыча Ямбург».

Гости форума смогут ознакомиться с современными достижениями и оборудованием в нефтегазовой области, обсудить климатические и экологические риски и поучаствовать в сессии «Новые вызовы развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа». Также это возможность продемонстрировать свои достижения и продукцию, и привлечь инвестиции.

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В Новом Уренгое открылся нефтегазовый форум, участие в котором примут более 100 экспертов из топливно-энергетической промышленности. Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «В Новом Уренгое состоялось торжественное открытие четвертого Ямальского нефтегазового форума. Это ежегодная площадка для профессионального общения топ-менеджеров и специалистов предприятий топливно-энергетического комплекса, производителей технологий и оборудования, представителей органов власти, научных институтов. Участие в нем принимают более 100 экспертов», — говорится в сообщении на сайте ведомства. На мероприятии присутствуют первый замгубернатора ЯНАО Александр Калинин и глава Нового Уренгоя Андрей Воронов. Форум будет идти до 8 апреля на трех площадках: в деловом центре «Ямал», в многопрофильном колледже и на базе ООО «Газпром добыча Ямбург». Гости форума смогут ознакомиться с современными достижениями и оборудованием в нефтегазовой области, обсудить климатические и экологические риски и поучаствовать в сессии «Новые вызовы развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа». Также это возможность продемонстрировать свои достижения и продукцию, и привлечь инвестиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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