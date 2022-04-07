Для свердловчан с детьми готовят новые выплаты

Законопроект о выплатах на детей от 8 до 17 лет внесен в свердловский парламент Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Свердловское заксобрание рассмотрит законопроект о новых выплатах для нуждающихся семей с детьми от 8 до 17 лет. Такую инициативу в парламент внес губернатор Евгений Куйвашев, сообщил его первый заместитель Алексей Шмыков в ходе брифинга, передает корреспондент URA.RU.

«Вчера большое федеральное совещание проводилось по поддержке семей с детьми от 8 до 17 [лет] — школьного возраста. Евгений Владимирович сегодня вносит [этот законопроект] на рассмотрение в законодательное собрание. Уверен, что законодатели [на заседании] 19 апреля его поддержат, будут приняты меры», — сказал Шмыков.

Федеральный указ об этих выплатах 31 марта подписал президент РФ Владимир Путин. В связи с этим в Свердловской области необходимо дополнить региональный закон. Шмыков отметил, что меры поддержки, принятые на государственном уровне, рассматриваются предельно оперативно: «Мы берем для себя сроки порядка трех дней».

Согласно президентскому указу, ежемесячные выплаты устанавливаются с 1 апреля. Размер составляет 50% от суммы прожиточного минимума на детей в регионе, в отдельных случаях — 75% или 100%. Власти будут выплачивать пособия на условиях софинансирования: треть выдается из бюджета региона, остальное — из федерального.