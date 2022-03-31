Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о новой ежемесячной выплате семьям с детьми. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Установить с 1 апреля ежемесячную выплату на ребенка от восьми до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в соцподдержке гражданам РФ. Размер составляет 50% от суммы прожиточного минимума на детей в регионе», — сообщается в указе президента. Выплата может составить 75% или 100% от прожиточного минимума в отдельных случаях.
Ранее в Минтруде сообщали, кому положены новые выплаты на детей. Для получения нужно подать заявление на «Госуслугах». Пособие будут перечислять на карту «Мир». При назначении меры поддержки будут учитываться имущество, доходы и заработок семьи. Средняя сумма прожиточного минимума на ребенка в среднем по России от 6 до 12 тысяч рублей, передает сайт MK.RU.
Президент России Владимир Путин подписал указ о новой ежемесячной выплате семьям с детьми. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. «Установить с 1 апреля ежемесячную выплату на ребенка от восьми до 17 лет, предоставляемую нуждающимся в соцподдержке гражданам РФ. Размер составляет 50% от суммы прожиточного минимума на детей в регионе», — сообщается в указе президента. Выплата может составить 75% или 100% от прожиточного минимума в отдельных случаях. Ранее в Минтруде сообщали, кому положены новые выплаты на детей. Для получения нужно подать заявление на «Госуслугах». Пособие будут перечислять на карту «Мир». При назначении меры поддержки будут учитываться имущество, доходы и заработок семьи. Средняя сумма прожиточного минимума на ребенка в среднем по России от 6 до 12 тысяч рублей, передает сайт MK.RU.