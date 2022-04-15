Жена курганского сенатора за год стала богаче на 163 млн рублей

Сергей Муратов заработал 7,7 млн рублей в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Супруга курганского сенатора Сергея Муратова — Светлана Муратова — за год увеличила доход на 163 млн рублей — всего 410,8 млн рублей. Это больше, чем доход супруга, в 53 раза (Муратов в 2021 году заработал 7,7 млн рублей). Об этом говорится в декларации о доходах сенатора и членов его семьи, опубликованной на официальном сайте Совета Федерации.

«Декларированный годовой доход членов семьи — супруги — 410 871 577,34 рубля. Во владении супруги также четыре земельных участка, жилой дом и здание, пять квартир, 14 нежилых объектов (здание проходной, септики, канализации, водопровод)», — говорится в декларации о доходах.

В 2020 году Муратова получила доход в 247,9 млн рублей. Ей принадлежали два земельных участка, один из них для производственных нужд, жилой дом (35,4 кв. м), жилое здание (442,9 кв. м), четыре квартиры, машиноместо и иное недвижимое имущество.

URA.RU писало, что Муратов в 2021 году получил доход в 10 раз меньше, чем в 2020 году. В последней декларации он указал 7,7 млн рублей. В 2020 году Муратов получил доход, превышающий доходы остальных курганцев в Госдуме и Совете Федерации, однако его жена заработала в несколько раз больше.