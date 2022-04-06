Трассу на Омск в Тюменской области планируют расширить

Дорогу расширят до четырех полос до границ Тюменской области Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Федеральную трасса Тюмень—Омск планируют расширить до четырех полос. Об этом сообщил замначальника Главного управления строительства (ГУС) региона Андрей Чистяков, выступая 7 апреля на заседании комитета по экономической политике Тюменской облдумы.

«У наших федеральных коллег („Уралуправтодор“ — прим. ред.) есть планы и по омскому направлению. Планируется расширение дороги до четырех полос до границ Тюменской области», — рассказал замглавы ГУС, отвечая на вопросы депутатов.

В «Уралуправтодоре» URA.RU добавили, что расширение трассы до границ региона запланировано к 2031 году. При этом на дороге уже сейчас активно ведется ремонт. «В настоящее время на автомобильной дороге Р-402 Тюмень—Ялуторовск—Ишим—Омск выполняются работы по реконструкции на участках: 10 км—17 км (окончание работ 2022 год); 17 км—28 км (окончание — 2023 год); 28 км — 39 км (окончание 2023 год); 89 км—103 км (окончание — 2024 год). После выполнения работ автомобильная дорога на участках реконструкции станет четырехполосной с разделенными транспортными потоками. Также ведутся работы по капитальному ремонту с доведением автомобильной дороги до четырех полос движения на участке 39 км—77 км (окончание работ — 2022 год)», — поделились на предприятии планами.

Ранее URA.RU писало, что к 2023 году четырехполосной планируют сделать трассу Тюмень—Ханты-Мансийск, на участке от Тюмени до Тобольска. Кроме того, власти сообщали о планах сделать скоростной дорогу от Тюмени до Екатеринбурга — окончание работ запланировано к 2025 году.

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