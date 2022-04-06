06 апреля 2022
05 апреля 2022

В ЯНАО резко похолодает до -25 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Гололёд. Курган, лед, гололед, скользкая дорога, скользко
С плюсовой температуры в регионе похолодает до -25 Фото:

На смену плюсовой температуре в ЯНАО придет резкое похолодание до -25 градусов и снег. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В пятницу днем ожидается -12 градусов и небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, по западным районам — 4-9 метров в секунду. Ночью похолодает до -19. В субботу осадков не ожидается, однако столбики термометров опустятся до -24 градусов.

В воскресенье днем местами температура достигнет +2 градусов, обещают снег с дождем. Однако ночью резко похолодает до -25 градусов, по западным районам до -16. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей России о погодных качелях. На европейской территории страны температура поднимется до +17 градусов.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал» и в viber-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На смену плюсовой температуре в ЯНАО придет резкое похолодание до -25 градусов и снег. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС. В пятницу днем ожидается -12 градусов и небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, по западным районам — 4-9 метров в секунду. Ночью похолодает до -19. В субботу осадков не ожидается, однако столбики термометров опустятся до -24 градусов. В воскресенье днем местами температура достигнет +2 градусов, обещают снег с дождем. Однако ночью резко похолодает до -25 градусов, по западным районам до -16. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду. Ранее URA.RU сообщало, что руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей России о погодных качелях. На европейской территории страны температура поднимется до +17 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...