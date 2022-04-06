В ЯНАО резко похолодает до -25 градусов

С плюсовой температуры в регионе похолодает до -25 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На смену плюсовой температуре в ЯНАО придет резкое похолодание до -25 градусов и снег. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС.

В пятницу днем ожидается -12 градусов и небольшой снег. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду, по западным районам — 4-9 метров в секунду. Ночью похолодает до -19. В субботу осадков не ожидается, однако столбики термометров опустятся до -24 градусов.

В воскресенье днем местами температура достигнет +2 градусов, обещают снег с дождем. Однако ночью резко похолодает до -25 градусов, по западным районам до -16. Ветер юго-восточный с порывами до 8 метров в секунду.

Ранее URA.RU сообщало, что руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил жителей России о погодных качелях. На европейской территории страны температура поднимется до +17 градусов.