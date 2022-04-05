Метеоролог Шувалов рассказал о погодных качелях в регионах РФ. «От морозов скакнет до +15»

05 апреля 2022 в 14:45 Размер текста - 17 +

В пятницу в Москве ожидается до +17 Фото: Владимир Андреев © URA.RU Погодные качели ожидаются в европейской части России, на Урале и в Сибири. Произойдет резкий скачок температур от минусовых до +17 градусов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Процессы, которые сейчас инициируются на европейской территории и к западу от нее, способны принести довольно сильные изменения в погоде на большом пространстве, включающем русскую равнину и зону уральского хребта. Во-первых, в четверг 7 апреля в Москве, в теплом секторе циклона, столбики термометров после ночных морозов поднимутся до +12, +13 градусов, 8 апреля по области ожидается до +14, +16, на юге может быть до +17. И спустя сутки-двое эта волна тепла достигнет уральского хребта. А на той стороне качели, что двинется вниз, окажется юг западной и восточной Сибири. 6 апреля в Красноярске до +16 градусов, а к выходным ночью по прогнозам -3, -4, днем +2, +4. Такие погодные качели», — объяснил Александр Шувалов. По словам метеоролога, в Екатеринбурге в выходные ожидается до +14 градусов. «Сначала тепло накроет Нижний Новгород, Казань, Уфу, Пермь, а Екатеринбург почувствует на себе волну тепла, которое идет из самого сердца России. В субботу 9 и 10 апреля в столице Урала до +13, +14 градусов, затем температура немного понизится, до +6, до +8. То есть переходим из послезимья к предвесенью», — добавил Шувалов. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Погодные качели ожидаются в европейской части России, на Урале и в Сибири. Произойдет резкий скачок температур от минусовых до +17 градусов. Об этом в беседе с URA.RU рассказал метеоролог, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. «Процессы, которые сейчас инициируются на европейской территории и к западу от нее, способны принести довольно сильные изменения в погоде на большом пространстве, включающем русскую равнину и зону уральского хребта. Во-первых, в четверг 7 апреля в Москве, в теплом секторе циклона, столбики термометров после ночных морозов поднимутся до +12, +13 градусов, 8 апреля по области ожидается до +14, +16, на юге может быть до +17. И спустя сутки-двое эта волна тепла достигнет уральского хребта. А на той стороне качели, что двинется вниз, окажется юг западной и восточной Сибири. 6 апреля в Красноярске до +16 градусов, а к выходным ночью по прогнозам -3, -4, днем +2, +4. Такие погодные качели», — объяснил Александр Шувалов. По словам метеоролога, в Екатеринбурге в выходные ожидается до +14 градусов. «Сначала тепло накроет Нижний Новгород, Казань, Уфу, Пермь, а Екатеринбург почувствует на себе волну тепла, которое идет из самого сердца России. В субботу 9 и 10 апреля в столице Урала до +13, +14 градусов, затем температура немного понизится, до +6, до +8. То есть переходим из послезимья к предвесенью», — добавил Шувалов.