В правительстве ХМАО организовали занятия физкультурой Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Чиновники в правительстве ХМАО начали делать зарядку во время работы. Об этом рассказали в официальном telegram-канале департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО.

«Около 11 часов утра у коллег из департамента информационных технологий и цифрового развития Югры — зарядка. Инициативу привлечь сотрудников к производственной гимнастике выдвинул директор департамента Павел Ципорин», — сказано в сообщении.

В окружном департаменте добавили, что директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО Александр Деменко рекомендовал внедрить практику и в других органах власти. «Это полезная практика, я бы рекомендовал коллегам взять ее на вооружение. Считаю, что она будет полезной и для формирования корпоративной культуры органов власти», — сказал Деменко.

Павел Ципорин (слева) и Александр Деменко во время зарядки Депгосслужбы Югры