Чиновники в правительстве ХМАО начали делать зарядку во время работы. Об этом рассказали в официальном telegram-канале департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО.
«Около 11 часов утра у коллег из департамента информационных технологий и цифрового развития Югры — зарядка. Инициативу привлечь сотрудников к производственной гимнастике выдвинул директор департамента Павел Ципорин», — сказано в сообщении.
В окружном департаменте добавили, что директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО Александр Деменко рекомендовал внедрить практику и в других органах власти. «Это полезная практика, я бы рекомендовал коллегам взять ее на вооружение. Считаю, что она будет полезной и для формирования корпоративной культуры органов власти», — сказал Деменко.
Павел Ципорин (слева) и Александр Деменко во время зарядки
Чиновники в правительстве ХМАО начали делать зарядку во время работы. Об этом рассказали в официальном telegram-канале департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО. «Около 11 часов утра у коллег из департамента информационных технологий и цифрового развития Югры — зарядка. Инициативу привлечь сотрудников к производственной гимнастике выдвинул директор департамента Павел Ципорин», — сказано в сообщении. В окружном департаменте добавили, что директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики ХМАО Александр Деменко рекомендовал внедрить практику и в других органах власти. «Это полезная практика, я бы рекомендовал коллегам взять ее на вооружение. Считаю, что она будет полезной и для формирования корпоративной культуры органов власти», — сказал Деменко.