Лавров заявил, что Украина нарушила стамбульские договоренности

Сергей Лавров заявил, что Украина пытается сорвать переговоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украина нарушила договоренности, которые были достигнуты 29 марта на переговорах с Россией в Стамбуле. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Вчера украинская сторона представила в переговорную группу свой проект соглашения. В нем налицо отход от важнейших положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле. В том документе украинцы четко сформулировали, что будущие гарантии безопасности Украины не распространяются на Крым и Севастополь», — заявил Сергей Лавров. Заявление опубликовано в telegram-канале МИД РФ.

Украина предложила обсуждать вопросы, связанные с Крымом и Донбассом, на встрече президентов, отметил Лавров. Он назвал эту идею неприемлемой. Встреча глав Украины и России будет только после согласования письменного варианта соглашения, отметил глава МИД РФ.

По его словам, в проекте, который вчера представила Украина, нет «четкой констатации», а вместо этого предлагаются размытые формулировки. Киев пытается затянуть и сорвать переговоры через отход от достигнутого взаимопонимания, высказался Лавров. «Видим в этом проявление того факта, что киевский режим контролируется Вашингтоном и его союзниками, толкающими [президента Украины Владимира] Зеленского на продолжение боевых действий», — отметил министр.

На Украине проводится спецоперация с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целями являются денацификация и демилитаризация. В связи с этим делегации России и Украины проводят переговоры, но пока стороны не пришли к общему решению. Участники от Украины заявляли, что согласовывают свои шаги с западными партнерами. На встрече в Стамбуле Украина отказалась от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем, сообщал помощник президента РФ, глава делегации на переговорах Владимир Мединский. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал участия своей страны в переговорах России и Украины, сообщает телеканал 360.

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