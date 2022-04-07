Суд Челябинска защитил свердловчанку, выступившую против мэра

Кассационный суд оставил предыдущие решения в силеФото: Владимир Жабриков
Экс-чиновница из Богдановича (Свердловская область) Марина Сидорова выиграла дело, которое 7 апреля рассмотрела судебная коллегия Седьмого кассационного суда в Челябинске. Судья оставил без изменения решения двух предыдущих инстанций, сообщил URA.RU адвокат женщины Павел Бабиков.
«Седьмой кассационный суд оставил в силе решения Богдановичского городского суда и Свердловского областного суда о том, что Марина Сидорова никакого ущерба администрации Богдановича не причинила, все выплаты в ее пользу были законны», — пояснил Павел Бабиков. Юрист добавил, что решение кассационной инстанции уже вступило в законную силу.
Марина Сидорова ранее работала в Центре современной культурной среды Богдановича. Когда в городе задержали мэра Павла Мартьянова, именно она дала против него показания. Главу обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и отправили под суд.
Вскоре и саму экс-чиновницу заподозрили в коррупции: якобы она два года подряд сама себе под видом зарплаты начислила около трех миллионов рублей. Однако версия не подтвердилась и суды двух инстанций признали женщину невиновной. После этого началась травля Сидоровой.
«Стали публиковать негативные сведения в СМИ и telegram-каналах, писать угрозы в соцсетях мне и моим детям. Всем этим руководит глава, который не отстранен от должности», — написала Марина Сидорова в обращении к главе СКР Александру Бастрыкину и попросила защитить ее от беспредела.
Уголовное дело в отношении Павла Мартьянова в настоящее время рассматривается в городском суде Богдановича. Как ранее сообщало URA.RU, ему вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями, а именно принуждение подчиненной к заключению муниципального контракта без конкурсных процедур, и воспрепятствование предпринимательской деятельности. Свидетели по делу допрошены в суде и дали показания против главы. В завершение процесса будет допрошен и сам мэр.
Экс-чиновница из Богдановича (Свердловская область) Марина Сидорова выиграла дело, которое 7 апреля рассмотрела судебная коллегия Седьмого кассационного суда в Челябинске. Судья оставил без изменения решения двух предыдущих инстанций, сообщил URA.RU адвокат женщины Павел Бабиков. «Седьмой кассационный суд оставил в силе решения Богдановичского городского суда и Свердловского областного суда о том, что Марина Сидорова никакого ущерба администрации Богдановича не причинила, все выплаты в ее пользу были законны», — пояснил Павел Бабиков. Юрист добавил, что решение кассационной инстанции уже вступило в законную силу. Марина Сидорова ранее работала в Центре современной культурной среды Богдановича. Когда в городе задержали мэра Павла Мартьянова, именно она дала против него показания. Главу обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и отправили под суд. Вскоре и саму экс-чиновницу заподозрили в коррупции: якобы она два года подряд сама себе под видом зарплаты начислила около трех миллионов рублей. Однако версия не подтвердилась и суды двух инстанций признали женщину невиновной. После этого началась травля Сидоровой. «Стали публиковать негативные сведения в СМИ и telegram-каналах, писать угрозы в соцсетях мне и моим детям. Всем этим руководит глава, который не отстранен от должности», — написала Марина Сидорова в обращении к главе СКР Александру Бастрыкину и попросила защитить ее от беспредела. Уголовное дело в отношении Павла Мартьянова в настоящее время рассматривается в городском суде Богдановича. Как ранее сообщало URA.RU, ему вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями, а именно принуждение подчиненной к заключению муниципального контракта без конкурсных процедур, и воспрепятствование предпринимательской деятельности. Свидетели по делу допрошены в суде и дали показания против главы. В завершение процесса будет допрошен и сам мэр.