От лазерного бега до ультрамарафона на 100 км: главные старты лета в Челябинске и области

Летом в Челябинске и области пройдет минимум пять спортивных марафонов

07 июня 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Главный марафон Челябинска пройдет в конце августа Алексей Колчин © URA.RU В Челябинске с июня по август любителей бега и экстремальных испытаний ждут несколько видов соревнований — от фестиваля с лазерными пистолетами до триатлона на озере Тургояк. Можно также отправится на семейные пробежки в парке, экстремальные марафоны на выбывание или главное беговое событие лета — Челябинский марафон с дистанциями для всех уровней подготовки. О том, куда податься бегунам этим летом в Челябинской области — в подборке URA.RU. Гид по марафонам в Челябинске и области-2025 На территории конноспортивного комплекса «Рифей» 8 июня с 11:00 до 15:00 состоится фестиваль «Лазер бег». Участников ждет соревнование «ЛазерРан», сочетающее бег и стрельбу из лазерного пистолета. Поучаствовать смогут — семьи с детьми, корпоративные команды и одиночные спортсмены. Помимо основного забега, гостей фестиваля ожидают мастер-классы по фехтованию, разнообразные конкурсы, викторины с призами, и другие развлечения. Вход свободный, но для участия необходима регистрация. Каждую субботу в 9:00 в парке «Экопарк» проводятся бесплатные еженедельные пробежки «5 верст». Дистанция пять километров преодолевается в любом удобном темпе — бегом или быстрой ходьбой. Сбор участников проводится у композиции из букв «ЭКОПАРК». Для также участия нужна регистрация. На берегу озера Тургояк в Миассе с 19 по 20 июля пройдет престижный международный триатлон-кросс на Кубок Губернатора Челябинской области. Соревнования включают две дистанции: «Золотой Стандарт» (1,5 километра плавания, 30 км велогонки, 10 километров бега) и «Спринт» (500 метров плавания, 10 км велогонки и три километра бега). Мероприятия откроются с 18 июля — в этот день пройдут регистрация и брифинг. 19 июля начнутся «Спринт» заезды, а 20 июля — состоится старт на основной дистанции. Стоимость участия начинается от 5000 рублей. В Челябинске 3 августа состоится экстремальная марафонская гонка на выбывание ChelBackyard. Старт назначен на 8:00 от памятника Курчатову. Участникам предстоит пробежать максимальное количество кругов по три километра, укладываясь в жесткий лимит — 25 минут на каждый круг. Те, кто не успеет финишировать в отведенное время, будут исключаться из турнира. Максимальная дистанция составляет 14 кругов (42 км). Победители, преодолевшие всю дистанцию, получат памятные медали и фирменные футболки. Стоимость участия — 2900 рублей. У городской лыжной базы 23 августа в 8:00 стартуют соревнования «Самопреодоление» на дистанции 50 и 100 километров. Марафон проходит по круговой трассе длиной 3525 метров. На маршруте организованы два пункта питания. Участникам предстоит преодолеть 14 или 28 кругов с дополнительными петлями. Регистрация открыта до 30 августа. Стоимость участия — от 1700 рублей. Соревнования проводятся совместно с Чемпионатом Челябинской области по бегу. 24 августа центр Челябинска превратится в большую беговую арену — там пройдет XVIII Челябинский марафон. Старт и финиш расположатся на площади Революции. В программе забеги на пять дистанций: марафон — 42,2 километра, полумарафон — 21,1 километр, 10 километров, пять километров и один километр с эстафетами. Получить стартовые пакеты можно будет 23 августа с 09:00 до 20:00. В день забега стартовый городок откроется в 07:00. Все участники получат фирменную продукцию марафона и памятные медали на финише. Стоимость участия варьируется от 750 до 4000 рублей в зависимости от выбранной дистанции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с июня по август любителей бега и экстремальных испытаний ждут несколько видов соревнований — от фестиваля с лазерными пистолетами до триатлона на озере Тургояк. Можно также отправится на семейные пробежки в парке, экстремальные марафоны на выбывание или главное беговое событие лета — Челябинский марафон с дистанциями для всех уровней подготовки. О том, куда податься бегунам этим летом в Челябинской области — в подборке URA.RU. На территории конноспортивного комплекса «Рифей» 8 июня с 11:00 до 15:00 состоится фестиваль «Лазер бег». Участников ждет соревнование «ЛазерРан», сочетающее бег и стрельбу из лазерного пистолета. Поучаствовать смогут — семьи с детьми, корпоративные команды и одиночные спортсмены. Помимо основного забега, гостей фестиваля ожидают мастер-классы по фехтованию, разнообразные конкурсы, викторины с призами, и другие развлечения. Вход свободный, но для участия необходима регистрация. Каждую субботу в 9:00 в парке «Экопарк» проводятся бесплатные еженедельные пробежки «5 верст». Дистанция пять километров преодолевается в любом удобном темпе — бегом или быстрой ходьбой. Сбор участников проводится у композиции из букв «ЭКОПАРК». Для также участия нужна регистрация. На берегу озера Тургояк в Миассе с 19 по 20 июля пройдет престижный международный триатлон-кросс на Кубок Губернатора Челябинской области. Соревнования включают две дистанции: «Золотой Стандарт» (1,5 километра плавания, 30 км велогонки, 10 километров бега) и «Спринт» (500 метров плавания, 10 км велогонки и три километра бега). Мероприятия откроются с 18 июля — в этот день пройдут регистрация и брифинг. 19 июля начнутся «Спринт» заезды, а 20 июля — состоится старт на основной дистанции. Стоимость участия начинается от 5000 рублей. В Челябинске 3 августа состоится экстремальная марафонская гонка на выбывание ChelBackyard. Старт назначен на 8:00 от памятника Курчатову. Участникам предстоит пробежать максимальное количество кругов по три километра, укладываясь в жесткий лимит — 25 минут на каждый круг. Те, кто не успеет финишировать в отведенное время, будут исключаться из турнира. Максимальная дистанция составляет 14 кругов (42 км). Победители, преодолевшие всю дистанцию, получат памятные медали и фирменные футболки. Стоимость участия — 2900 рублей. У городской лыжной базы 23 августа в 8:00 стартуют соревнования «Самопреодоление» на дистанции 50 и 100 километров. Марафон проходит по круговой трассе длиной 3525 метров. На маршруте организованы два пункта питания. Участникам предстоит преодолеть 14 или 28 кругов с дополнительными петлями. Регистрация открыта до 30 августа. Стоимость участия — от 1700 рублей. Соревнования проводятся совместно с Чемпионатом Челябинской области по бегу. 24 августа центр Челябинска превратится в большую беговую арену — там пройдет XVIII Челябинский марафон. Старт и финиш расположатся на площади Революции. В программе забеги на пять дистанций: марафон — 42,2 километра, полумарафон — 21,1 километр, 10 километров, пять километров и один километр с эстафетами. Получить стартовые пакеты можно будет 23 августа с 09:00 до 20:00. В день забега стартовый городок откроется в 07:00. Все участники получат фирменную продукцию марафона и памятные медали на финише. Стоимость участия варьируется от 750 до 4000 рублей в зависимости от выбранной дистанции.