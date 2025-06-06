Слухи ЯНАО: сыщик уходит в ТЭК

О кровавом погроме, школьном проклятии и молодежной политике коммунистов. Выпуск 1127

06 июня 2025 в 19:30 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Илья Московец © URA.RU Пока губернатор Дмитрий Артюхов дистанционно решает вопросы с подтоплениями в райцентрах, его новому заместителю уже подготовили должность и приказ о назначении. Тем временем мэру Пуровского района приходится осваивать новые технологии коммуникации, но получается далеко не все, а его заму снова грозит карьерный рост. Карьеру делают и полицейские, меняя скромный по местным меркам доход на более выгодные позиции в ТЭК. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете, почему медиа городских властей не стали раздувать скандал с погромщиком-наркоманом, что за проклятие преследует среднюю школу и к кому в правительстве идут за помощью ямальцы. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Совещания в формате ВКС Дмитрий Артюхов проводит постоянно Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Артюхов контролирует ситуацию Несмотря на то, что злые языки пытались занизить роль окружных властей в деле борьбы с подтоплением в окрестностях Тарко-Сале, губернатор Дмитрий Артюхов держал ситуацию на контроле. Источники также рассказывают, что профильный зам главы региона проводил по нескольку ВКС в день, после чего сам выехал на место. «Власти региона от ситуации дистанцироваться и не думали, однако кому-то, видимо, очень не хватало не просто освещения информации на месте, а именно реакции высшего руководства региона на каждое сообщение с места ЧП. Эти вопросы вполне решаемы и районной администрацией, зачем по каждому вопросу подключать губернатора — никто не понял. Дмитрий Артюхов все видит и все знает, и если не делает заявлений на каждое сообщение, это не означает, что контроля нет!» — остужают пыл «горячих голов» собеседники. …и готовит назначение зама Тем временем источники в курилках Дома правительства на Молодежи в Салехарде поговаривают: документы о назначении Евгения Гурария заместителем губернатора ЯНАО якобы уже подписаны главой региона. «Если бы это было не так, то не было бы и сливов про то, что уже на следующей неделе Гурарий выйдет на работу. Значит, уже все подписано, просто решили не обнародовать. К чему нужна эта конспирация — никто объяснить не может», — сетуют слухачи. Лже-губернатор обманывает депутатов Слухачи говорят о том, что в соцсети VK появилась страница лже-губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. «Забавно, что в статусе на странице написано, что это неофициальная страница некоего Дмитрия Андреевича, однако это не помешало добавиться некоторым депутатам. Среди них — Эдуард Яунгад», — шепчутся сплетники. Аккаунт в VK смутил местных: говорят, что жители напрямую стали писать на официальной странице губернатора, чтобы узнать, подлинный он или нет. Александр Подорога стал тем чиновником, к которому не стесняются обращаться за помощью Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU К замгубернатора идут за помощью Источники рассказывают, что в управделами окружного правительства проводят жесткую ревизию в отношении работающих ямальских пенсионеров. У кого находят в собственности квадратные метры за пределами региона, забирают служебную жилплощадь. «Скорее всего, данная мера направлена на омоложение кадров. С другой стороны, работающие пенсионеры хоть как-то перекрывают кадровый дефицит. Многие идут к замгубернатора Александру Подороге, у которого уже весь стол завален просьбами разобраться с данным вопросом», — говорят источники. Пуровчан расстроили власти района Нерасторопность властей при информировании о подтоплениях и паводке сильно огорчила жителей Тарко-Сале. «Мало того, что не было смс-оповещения, которое всегда используют в подобных случаях экстренные службы, так еще изначально брошенные силы были просто смешными — два „Трэкола“ и одна лодка. Объявление же „в соцсетях“, на которое ссылалась администрация, не будут читать пожилые люди, пенсионеры или занятые на работе», — возмутились слухачи. …, а Трапезников освоил «кружочки» В кулуарах поговаривают, что единственным источником актуальной информации в первые дни затопления в Пуровском районе стали видео — «кружки» Кирилла Трапезникова в Telegram. Несмотря на всестороннее освещение ЧС на первом этапе. «Кружки» с сообщениями о паводке назвали «успокоительными кружками», — хихикают слухачи. Записать «кружочек» проще, чем написать пост — и работа видна и согласований не надо Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мессенджеры заменяют общение с народом Слухачи обсуждают нововведение в соцсетях, которое началось еще весной: мэры активно стали пользоваться «кружками». Говорят, глав муниципалитетов и мэров обязали помимо стандартных пресс-релизов создавать видеосообщения. «Если раньше работу с постами можно было спокойно доверить пресс-службам, то теперь политикам придется общаться „вживую“ с населением», — шепчутся слухачи. При этом, некоторые мэры недовольны нововведением, потому что технология использования «кружков» для многих тяжела и не знакома. …, а чиновников загоняют в рамки Чиновники, ответственные за реализацию городских проверок, сильно озабочены. Крайний срок для завершения — начало сентября, хотя для некоторые оно первоначально было намечено в октябре, а то и ноябре. «К 50-летию города и возможному визиту президента РФ Владимира Путина запланировано сделать практически все — обновить фасады, починить дороги. Да еще надо чтобы газоны свежие на раскопанных участках сумели вырасти. Как же все исполнить, чтобы в срок успеть?» — озабочены чиновники. Замглавы вспомнил формулу успеха Слухачи в кулуарах обсуждают потенциальный виток карьеры зама главы по внутренней политике Пуровского района Азата Мектепкалиева. Говорят, что он повторяет сценарий повышения времен Covid-19, когда через социальные сети вещал о ситуации в городе. «Азат, будучи главой Ханымея, смело начал вещать через соцсети о ситуации в поселке. Кстати, та его инициатива послужила трамплином для карьеры и перевода на повышение в район. Может, и сейчас его инициативу отметят в округе», — шепчутся слухачи. Чтобы сделать партию популярной, коммунистам придется работать с молодежью Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Коммунисты ставят на молодых В ямальской политтусовке считают, что региональное отделение КПРФ в ЯНАО намерено усилить работу с молодежью и продвигать идеи марксизма-ленинизма в массы. «Коммунистов Ямала очень воодушевило исследование одного из изданий — будто среди тех, кто родился в 2000 году и позже, растет число сторонников „красной идеи“. С учетом того, что уровень поддержки партии в ЯНАО недостаточно высок, партийное руководство всерьез задумалось о том, чтобы молодых сторонников стало еще больше. Старшее поколение на Ямале пока не слишком горит желанием поддерживать компартию», — болтают злые языки. …но молодые семьи попали под сокращение Слухачи поговаривают, что с изменением программы «Молодая семья» ждать положенного сертификата придется по нескольку лет. Якобы в Пуровском районе вместо 30-40 ежегодных квартир сертификаты получат только на три. «В Пуровском районе чуть ли не на 90 процентов сократили финансирование. А в мэрии только руками разводят, мол, не могут повлиять на ситуацию, все зависит от окружного бюджета. Да что же такое случилось? Ладно, семьям без детей ограничили участие в программе, но в округе рождаемость на одном из первых мест в стране, не могут так резко льготы сократиться только по этой причине», — гадают слухачи. Ямальцы мечтают о крематориях Слухачи болтают, что, на фоне затопления кладбищ Тарко-Сале и Лабытнанги, снова остро встал вопрос о строительстве крематория на территории ЯНАО. «Получается парадокс, каждый год где-то в ЯНАО топит могилы, люди от этого испытывают трудности и проблемы, а в самом газовом регионе РФ все еще нет ни одного построенного крематория», — сетуют сплетники. Но на развитие развлекательной инфраструктуры не жалеют средств. Когда пригласят инвесторов, которые займутся важным для ямальцев делом, интересуются слухачи? Разлив вешних вод несет не только прямую, но и скрытую угрозу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU …, а району грозят эпидемии На фоне затопления кладбищ в Пуровском районе, ямальские врачи начинают бить тревогу из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. «Несмотря на контроль над ситуацией, вода уходит очень медленно, и чем дольше она будет стоять на землях кладбища, тем больше проблем с водой, которые повлекут распространением желтухи и прочих неприятных заболеваний», — болтают слухачи. Помимо людей заражениям также подвержены животные, которые тоже страдают от подтоплений, и у ветеринаров работы только прибавится, добавляют слухмейкеры. Угрозыск остается без начальника В силовом блоке поговаривают, будто начальник уголовного розыска Ноябрьского ОМВД нашел себе более спокойную и оплачиваемую работу. «Начальник отдела розыска увольняется и уходит в „Новатек“. Его „сманили“ зарплатой в 500 тысяч рублей — против наших 120. Кто ж устоит?» — разводят руками коллеги. Инсайдеры подчеркивают: переход согласован на уровне руководства: «Был карьерный тупик, а теперь — кресло начальника службы безопасности в подразделении газового холдинга. О такой карьере можно только мечтать!» — завидуют полицейские. Наркоман разгромил редакцию По информации слухмейкеров, ночной гость ноябрьского медиахолдинга «МИГ» устроил погром, поранился сам и забрызгал кровью всю редакцию. Охранник, вместо того, чтобы вызвать группу быстрого реагирования, зачем-то открыл дверь неадеквату в наркотическом опьянении. «Гость явно был „на взводе“ — вырвал сушилку в женском туалете. Разрушения продолжились на втором этаже, где единственным открытым оказался кабинет тележурналистов: там он разбил окно, поранился осколками и забрызгал все кровью. Однако реакция гендиректора „МИГа“ Максима Солодова оказалась странной: он, как рассказывают слухачи, в полицию обращаться не стал, якобы договорившись о том, что расходы редакции компенсирует семья буйного гостя. Видимо, это очень влиятельные люди, раз им так легко удалось сговориться с медиа», — строят предположения информаторы. Владельцы машин, простоявших в затопленных гаражах, попытаются сбыть «утопленников» Фото: Сергей Русанов © URA.RU На авторынке ждут «утопленников» Авторынок Ямала ожидает наплыв утонувшей техники. Среди потенциальных покупателей ходят разговоры о том, что сейчас стоит воздержаться от приобретения машин у владельцев, чьи гаражи находятся в зоне подтопления в Тарко-Сале. «После того как невывезенная вовремя техника ушла под воду, она стала, по сути, неликвидной. Ремонтировать „утопленников“ очень дорого, и водители будут, скорее всего, от них избавляться по весьма низкой цене», — говорят заинтересованные в покупке машин ямальцы. Подтопленцы хотят компенсаций Жители Тарко-Сале надеются на компенсационные меры от местных властей, особенно — жители близких к разлившейся реке дач, чьи дома пострадали сильнее от наводнения. Так как это было единственное жилье с пропиской в нем, подтопленцы имеют право на компенсацию или получение сертификата на покупку другого жилья. Теперь люди гадают, через что им предстоит пройти, если власти Ямала согласятся на выплаты, и консультируются с юристами. «Доказать свое право на помощь от государства будет непросто — для этого местные власти должны собрать комиссию, которая будет оценивать ущерб от затопления недвижимости. А уже потом пострадавший может идти в суд с заявлением. А сколько ждать самого сертификата или денежной компенсации и что можно будет купить на эти деньги, — это те еще вопросы», — поговаривают местные юристы. Школу терзает полоса смертей По словам источников, трагическая гибель 15-летней ученицы школы №13 Ноябрьска оказалась далеко не первой в целой цепочке печальных событий. «Два года назад семиклассник умирает от передоза странными таблетками. В том же 2023 году случилась драка между девятиклассниками, итогом которой стала черепно-мозговая травма и смерть одного из участников. Теперь вот девочка погибла, а поводом стала неразделенная любовь… Что за злой рок над школой, и будет ли этому конец?» — недоумевают слухмейкеры? В озере происходит что-то странное с рыбой и чайками Фото: Илья Московец © URA.RU В легендарном озере — заморы рыбы Жители Ноябрьска поговаривают, что с озером Ханто творится что-то неладное. На берегах скапливается дохлая рыба. Кто-то пытается объяснить это нехваткой кислорода в воде, но недавно там же нашли мертвую чайку. «Хотелось бы знать, что происходит с нашим любимым озером. Ждем конкретных пояснений от Росприроднадзора», — комментируют происшествие ноябряне. …, но пугают всех агрессивные бомжи Впрочем, жители Ноябрьска боятся не столько дохлой рыбы в популярном у народа озере, сколько бомжей, обитающих в его окрестностях. «Они пугают местных: кричат матом, гоняются за людьми с палками», — утверждают очевидцы. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пока губернатор Дмитрий Артюхов дистанционно решает вопросы с подтоплениями в райцентрах, его новому заместителю уже подготовили должность и приказ о назначении. Тем временем мэру Пуровского района приходится осваивать новые технологии коммуникации, но получается далеко не все, а его заму снова грозит карьерный рост. Карьеру делают и полицейские, меняя скромный по местным меркам доход на более выгодные позиции в ТЭК. В новом выпуске «Слухов» вы также узнаете, почему медиа городских властей не стали раздувать скандал с погромщиком-наркоманом, что за проклятие преследует среднюю школу и к кому в правительстве идут за помощью ямальцы. «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. Артюхов контролирует ситуацию Несмотря на то, что злые языки пытались занизить роль окружных властей в деле борьбы с подтоплением в окрестностях Тарко-Сале, губернатор Дмитрий Артюхов держал ситуацию на контроле. Источники также рассказывают, что профильный зам главы региона проводил по нескольку ВКС в день, после чего сам выехал на место. «Власти региона от ситуации дистанцироваться и не думали, однако кому-то, видимо, очень не хватало не просто освещения информации на месте, а именно реакции высшего руководства региона на каждое сообщение с места ЧП. Эти вопросы вполне решаемы и районной администрацией, зачем по каждому вопросу подключать губернатора — никто не понял. Дмитрий Артюхов все видит и все знает, и если не делает заявлений на каждое сообщение, это не означает, что контроля нет!» — остужают пыл «горячих голов» собеседники. …и готовит назначение зама Тем временем источники в курилках Дома правительства на Молодежи в Салехарде поговаривают: документы о назначении Евгения Гурария заместителем губернатора ЯНАО якобы уже подписаны главой региона. «Если бы это было не так, то не было бы и сливов про то, что уже на следующей неделе Гурарий выйдет на работу. Значит, уже все подписано, просто решили не обнародовать. К чему нужна эта конспирация — никто объяснить не может», — сетуют слухачи. Лже-губернатор обманывает депутатов Слухачи говорят о том, что в соцсети VK появилась страница лже-губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. «Забавно, что в статусе на странице написано, что это неофициальная страница некоего Дмитрия Андреевича, однако это не помешало добавиться некоторым депутатам. Среди них — Эдуард Яунгад», — шепчутся сплетники. Аккаунт в VK смутил местных: говорят, что жители напрямую стали писать на официальной странице губернатора, чтобы узнать, подлинный он или нет. К замгубернатора идут за помощью Источники рассказывают, что в управделами окружного правительства проводят жесткую ревизию в отношении работающих ямальских пенсионеров. У кого находят в собственности квадратные метры за пределами региона, забирают служебную жилплощадь. «Скорее всего, данная мера направлена на омоложение кадров. С другой стороны, работающие пенсионеры хоть как-то перекрывают кадровый дефицит. Многие идут к замгубернатора Александру Подороге, у которого уже весь стол завален просьбами разобраться с данным вопросом», — говорят источники. Пуровчан расстроили власти района Нерасторопность властей при информировании о подтоплениях и паводке сильно огорчила жителей Тарко-Сале. «Мало того, что не было смс-оповещения, которое всегда используют в подобных случаях экстренные службы, так еще изначально брошенные силы были просто смешными — два „Трэкола“ и одна лодка. Объявление же „в соцсетях“, на которое ссылалась администрация, не будут читать пожилые люди, пенсионеры или занятые на работе», — возмутились слухачи. …, а Трапезников освоил «кружочки» В кулуарах поговаривают, что единственным источником актуальной информации в первые дни затопления в Пуровском районе стали видео — «кружки» Кирилла Трапезникова в Telegram. Несмотря на всестороннее освещение ЧС на первом этапе. «Кружки» с сообщениями о паводке назвали «успокоительными кружками», — хихикают слухачи. Мессенджеры заменяют общение с народом Слухачи обсуждают нововведение в соцсетях, которое началось еще весной: мэры активно стали пользоваться «кружками». Говорят, глав муниципалитетов и мэров обязали помимо стандартных пресс-релизов создавать видеосообщения. «Если раньше работу с постами можно было спокойно доверить пресс-службам, то теперь политикам придется общаться „вживую“ с населением», — шепчутся слухачи. При этом, некоторые мэры недовольны нововведением, потому что технология использования «кружков» для многих тяжела и не знакома. …, а чиновников загоняют в рамки Чиновники, ответственные за реализацию городских проверок, сильно озабочены. Крайний срок для завершения — начало сентября, хотя для некоторые оно первоначально было намечено в октябре, а то и ноябре. «К 50-летию города и возможному визиту президента РФ Владимира Путина запланировано сделать практически все — обновить фасады, починить дороги. Да еще надо чтобы газоны свежие на раскопанных участках сумели вырасти. Как же все исполнить, чтобы в срок успеть?» — озабочены чиновники. Замглавы вспомнил формулу успеха Слухачи в кулуарах обсуждают потенциальный виток карьеры зама главы по внутренней политике Пуровского района Азата Мектепкалиева. Говорят, что он повторяет сценарий повышения времен Covid-19, когда через социальные сети вещал о ситуации в городе. «Азат, будучи главой Ханымея, смело начал вещать через соцсети о ситуации в поселке. Кстати, та его инициатива послужила трамплином для карьеры и перевода на повышение в район. Может, и сейчас его инициативу отметят в округе», — шепчутся слухачи. Коммунисты ставят на молодых В ямальской политтусовке считают, что региональное отделение КПРФ в ЯНАО намерено усилить работу с молодежью и продвигать идеи марксизма-ленинизма в массы. «Коммунистов Ямала очень воодушевило исследование одного из изданий — будто среди тех, кто родился в 2000 году и позже, растет число сторонников „красной идеи“. С учетом того, что уровень поддержки партии в ЯНАО недостаточно высок, партийное руководство всерьез задумалось о том, чтобы молодых сторонников стало еще больше. Старшее поколение на Ямале пока не слишком горит желанием поддерживать компартию», — болтают злые языки. …но молодые семьи попали под сокращение Слухачи поговаривают, что с изменением программы «Молодая семья» ждать положенного сертификата придется по нескольку лет. Якобы в Пуровском районе вместо 30-40 ежегодных квартир сертификаты получат только на три. «В Пуровском районе чуть ли не на 90 процентов сократили финансирование. А в мэрии только руками разводят, мол, не могут повлиять на ситуацию, все зависит от окружного бюджета. Да что же такое случилось? Ладно, семьям без детей ограничили участие в программе, но в округе рождаемость на одном из первых мест в стране, не могут так резко льготы сократиться только по этой причине», — гадают слухачи. Ямальцы мечтают о крематориях Слухачи болтают, что, на фоне затопления кладбищ Тарко-Сале и Лабытнанги, снова остро встал вопрос о строительстве крематория на территории ЯНАО. «Получается парадокс, каждый год где-то в ЯНАО топит могилы, люди от этого испытывают трудности и проблемы, а в самом газовом регионе РФ все еще нет ни одного построенного крематория», — сетуют сплетники. Но на развитие развлекательной инфраструктуры не жалеют средств. Когда пригласят инвесторов, которые займутся важным для ямальцев делом, интересуются слухачи? …, а району грозят эпидемии На фоне затопления кладбищ в Пуровском районе, ямальские врачи начинают бить тревогу из-за санитарно-эпидемиологической обстановки. «Несмотря на контроль над ситуацией, вода уходит очень медленно, и чем дольше она будет стоять на землях кладбища, тем больше проблем с водой, которые повлекут распространением желтухи и прочих неприятных заболеваний», — болтают слухачи. Помимо людей заражениям также подвержены животные, которые тоже страдают от подтоплений, и у ветеринаров работы только прибавится, добавляют слухмейкеры. Угрозыск остается без начальника В силовом блоке поговаривают, будто начальник уголовного розыска Ноябрьского ОМВД нашел себе более спокойную и оплачиваемую работу. «Начальник отдела розыска увольняется и уходит в „Новатек“. Его „сманили“ зарплатой в 500 тысяч рублей — против наших 120. Кто ж устоит?» — разводят руками коллеги. Инсайдеры подчеркивают: переход согласован на уровне руководства: «Был карьерный тупик, а теперь — кресло начальника службы безопасности в подразделении газового холдинга. О такой карьере можно только мечтать!» — завидуют полицейские. Наркоман разгромил редакцию По информации слухмейкеров, ночной гость ноябрьского медиахолдинга «МИГ» устроил погром, поранился сам и забрызгал кровью всю редакцию. Охранник, вместо того, чтобы вызвать группу быстрого реагирования, зачем-то открыл дверь неадеквату в наркотическом опьянении. «Гость явно был „на взводе“ — вырвал сушилку в женском туалете. Разрушения продолжились на втором этаже, где единственным открытым оказался кабинет тележурналистов: там он разбил окно, поранился осколками и забрызгал все кровью. Однако реакция гендиректора „МИГа“ Максима Солодова оказалась странной: он, как рассказывают слухачи, в полицию обращаться не стал, якобы договорившись о том, что расходы редакции компенсирует семья буйного гостя. Видимо, это очень влиятельные люди, раз им так легко удалось сговориться с медиа», — строят предположения информаторы. На авторынке ждут «утопленников» Авторынок Ямала ожидает наплыв утонувшей техники. Среди потенциальных покупателей ходят разговоры о том, что сейчас стоит воздержаться от приобретения машин у владельцев, чьи гаражи находятся в зоне подтопления в Тарко-Сале. «После того как невывезенная вовремя техника ушла под воду, она стала, по сути, неликвидной. Ремонтировать „утопленников“ очень дорого, и водители будут, скорее всего, от них избавляться по весьма низкой цене», — говорят заинтересованные в покупке машин ямальцы. Подтопленцы хотят компенсаций Жители Тарко-Сале надеются на компенсационные меры от местных властей, особенно — жители близких к разлившейся реке дач, чьи дома пострадали сильнее от наводнения. Так как это было единственное жилье с пропиской в нем, подтопленцы имеют право на компенсацию или получение сертификата на покупку другого жилья. Теперь люди гадают, через что им предстоит пройти, если власти Ямала согласятся на выплаты, и консультируются с юристами. «Доказать свое право на помощь от государства будет непросто — для этого местные власти должны собрать комиссию, которая будет оценивать ущерб от затопления недвижимости. А уже потом пострадавший может идти в суд с заявлением. А сколько ждать самого сертификата или денежной компенсации и что можно будет купить на эти деньги, — это те еще вопросы», — поговаривают местные юристы. Школу терзает полоса смертей По словам источников, трагическая гибель 15-летней ученицы школы №13 Ноябрьска оказалась далеко не первой в целой цепочке печальных событий. «Два года назад семиклассник умирает от передоза странными таблетками. В том же 2023 году случилась драка между девятиклассниками, итогом которой стала черепно-мозговая травма и смерть одного из участников. Теперь вот девочка погибла, а поводом стала неразделенная любовь… Что за злой рок над школой, и будет ли этому конец?» — недоумевают слухмейкеры? В легендарном озере — заморы рыбы Жители Ноябрьска поговаривают, что с озером Ханто творится что-то неладное. На берегах скапливается дохлая рыба. Кто-то пытается объяснить это нехваткой кислорода в воде, но недавно там же нашли мертвую чайку. «Хотелось бы знать, что происходит с нашим любимым озером. Ждем конкретных пояснений от Росприроднадзора», — комментируют происшествие ноябряне. …, но пугают всех агрессивные бомжи Впрочем, жители Ноябрьска боятся не столько дохлой рыбы в популярном у народа озере, сколько бомжей, обитающих в его окрестностях. «Они пугают местных: кричат матом, гоняются за людьми с палками», — утверждают очевидцы. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.