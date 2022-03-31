Скандальному свердловскому мэру дали последний шанс выиграть суд

Суд над Павлом Мартьяновым запланирован на 7 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэр Богдановича Павел Мартьянов, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, может выиграть суд, если экс-чиновницу города Марину Сидорову признают виновной вопреки двум решениям суда. Она оказалась втянутой в информационную войну, хотя суд дважды вставал на ее сторону. В соцсетях Сидорову обвиняют в присвоении миллионов, чтобы поставить под сомнение показания против Мартьянова, рассказал осведомленный источник URA.RU.

Свердловский областной суд признал невиновность Марины Сидоровой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сидорова работала в Центре современной культурной среды Богдановича, когда в городе задержали Мартьянова. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и отправили под суд. Предположительно показания против него дала именно Сидорова. После этого экс-чиновницу заподозрили в том, что она два года сама себе под видом зарплаты заплатила около трех миллионов рублей. Однако позиция следствия в суде не подтвердилась.

«Марина Сидорова уже доказала свою невиновность и в Богдановичском городском суде, и в Свердловском областном суде. Казалось бы, пора забыть об этом, но внезапно в сомнительных telegram-каналах стали появляться фейки, оскорбляющие Сидорову», — поделился собеседник агентства.

В публикациях, о которых идет речь, говорится, что решения судов в отношении экс-чиновницы пересмотрят в Седьмом кассационном суде Челябинска. В соцсетях ее называют преступницей и заявляют, что прошлые суды удалось выиграть только благодаря связям ее адвоката Павла Бабикова.

Сам Бабиков в разговоре с URA.RU опроверг эту информацию. «Мы выиграли суды, поскольку позиция обвинения была несостоятельна. Все знали, что стимулирующие выплаты есть, это не секрет и не воровство. Несмотря на это некоторые заинтересованные люди продолжают плодить фейки, оскорбляя Сидорову и ставя под сомнение решение суда», — сказал Бабиков.

В соцсетях распространяются фейки о Марине Сидоровой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На фоне разворачивающейся информационной войны против Сидоровой началось затягивание дела Павла Мартьянова. «Адвокаты Мартьянова заявили, что будут исследовать каждый материал дела, состоящего из 20 томов, что займет не одну неделю. Подозреваю, что это просто часть многоходовки по оправданию мэра», — рассказал инсайдер агентства.

По его словам, Сидорову пытаются окрестить мошенницей, тем самым поставив под сомнение ее показания против Павла Мартьянова. Это может изменить решение суда в отношении скандального мэра.

Распространители фейков о Сидоровой в telegram-каналах заявляют, что решения суда в пользу Сидоровой вызвал массовое недовольство свердловчан и резонанс в СМИ. Однако процесс над ней освещали только газеты «Вечерние ведомости», «Ведомости Урал», «Коммерсант», порталы «Политсовет» и «Октагон».

Мартьянов занял пост главы Богдановича в 2017 году. Спустя время он попал в коррупционный скандал: в августе 2020-го сотрудники ФСБ задержали его на рабочем месте, отвезли для допроса в отделение Следственного комитета, а затем отпустили под обязательство явки. Чиновнику вменяют злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование предпринимательской деятельности. Органы подозревают Мартьянова в попытке передать компанию «Желдортранс» под контроль знакомых бизнесменов. В начале июля 2021-го уголовное дело ушло в суд. Заседание назначено на 7 апреля.

Мартьянов укрепил свою скандальную популярность после появления в соцсетях видеоролика, на котором он, будучи пьяным, сидит в машине сотрудников ГИБДД после аварии и доказывает свою трезвость. Мартьянов пытался вырваться из машины, с трудом связывая слова. В пресс-службе города подтвердили, что ролик снят в 2013 году.

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