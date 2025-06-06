Самые выгодные направления на поезде для жителей ХМАО летом назвали аналитики

Из ХМАО в июне текущего года на поезде выгоднее всего отправиться в поездку внутри региона. Так стоимость билета в Когалым обойдется в 1300 рублей. При этом чаще все же в июне югорчане едут в Тюмень. Такие данные корреспонденту URA.RU предоставили аналитики «Яндекс Путешествий».
«Летний сезон уже стартовал, и спрос на железнодорожные поездки в июне уверенно растет. Среди выгодных ж/д направлений внутри ХМАО лидирует Когалым — в среднем стоимость билета в одну сторону обойдется в 1 300 рублей. Самым популярным для отдыха у жителей округа в июне стала Тюмень. Средняя стоимость билета в одну сторону — 3 100 рублей, а планировать путешествие туда начинают за 42 дня», — поделились эксперты.
Также в список самых выгодных направления вошли Ноябрьск (ЯНАО) — 1 500 рублей за билет, Сургут (1 550 руб.), Нижневартовск (1 760 руб.), Кунгур (2 000 руб.), Пурпе и Пуровск — 2 400 руб.). В топ популярных городов, помимо тюменской столицы, вошли Екатеринбург — билет в одну сторону можно купить за 3 600 рублей, а поездка планируется в среднем за 46 дней, Уфа (5 250 руб. и 44 дня), Омск (5 350 руб. и 45 дней), Янаул (5 100 руб. и 57 дней) и Челябинск (4 500 руб. и 53 дня).
В Москву тюгорчане планируют поездки за 48 дней, а билет стоит в среднем 9 100 рублей. Чуть дешевле обойдется в июне поездка в Казань — 6 050 рублей.
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