06 июня 2025

Бастрыкин заинтересовался травмой ребенка на детской площадке в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Играя на площадке, ребенок упал и получил серьезные травмы
Играя на площадке, ребенок упал и получил серьезные травмы Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о промежуточных итогах проверки после травмирования ребенка на детской площадке в городе Когалым (ХМАО). Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.

«Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании малолетнего в городе Когалыме ХМАО-Югры. Ребенок пострадал на одной из детских площадок», — говорится в сообщении ведомства.

Инцидент произошел из-за ненадлежащего состояния игрового оборудования и покрытия площадки. В результате падения мальчик получил травму, потребовавшую госпитализации и хирургического вмешательства. Глава ведомства ожидает всю информацию по проверке от руководства регионального Управления СК РФ.

Ранее стало известно, что ребенок в Когалыме (ХМАО), играя споткнулся о торчащий пень и получил тяжелые переломы, потребовавшие операции. Площадка находится на обслуживании муниципального предприятия «Коммунспецавтотехника», а сам пень остался после урагана, который повалил дерево и повредил конструкции. После происшествия опасный объект был удален.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о промежуточных итогах проверки после травмирования ребенка на детской площадке в городе Когалым (ХМАО). Об этом сообщается в telegram-канале ведомства. «Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании малолетнего в городе Когалыме ХМАО-Югры. Ребенок пострадал на одной из детских площадок», — говорится в сообщении ведомства. Инцидент произошел из-за ненадлежащего состояния игрового оборудования и покрытия площадки. В результате падения мальчик получил травму, потребовавшую госпитализации и хирургического вмешательства. Глава ведомства ожидает всю информацию по проверке от руководства регионального Управления СК РФ. Ранее стало известно, что ребенок в Когалыме (ХМАО), играя споткнулся о торчащий пень и получил тяжелые переломы, потребовавшие операции. Площадка находится на обслуживании муниципального предприятия «Коммунспецавтотехника», а сам пень остался после урагана, который повалил дерево и повредил конструкции. После происшествия опасный объект был удален.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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