Бастрыкин заинтересовался травмой ребенка на детской площадке в ХМАО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о промежуточных итогах проверки после травмирования ребенка на детской площадке в городе Когалым (ХМАО). Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
«Глава СК России поручил доложить о результатах проверки по информации о травмировании малолетнего в городе Когалыме ХМАО-Югры. Ребенок пострадал на одной из детских площадок», — говорится в сообщении ведомства.
Инцидент произошел из-за ненадлежащего состояния игрового оборудования и покрытия площадки. В результате падения мальчик получил травму, потребовавшую госпитализации и хирургического вмешательства. Глава ведомства ожидает всю информацию по проверке от руководства регионального Управления СК РФ.
Ранее стало известно, что ребенок в Когалыме (ХМАО), играя споткнулся о торчащий пень и получил тяжелые переломы, потребовавшие операции. Площадка находится на обслуживании муниципального предприятия «Коммунспецавтотехника», а сам пень остался после урагана, который повалил дерево и повредил конструкции. После происшествия опасный объект был удален.
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