06 июня 2025

Вакансии от 200 тысяч: челябинский депутат-фронтовик призвал добровольцев в новый отряд

Депутат Колесников: в Челябинской области ищут людей для отряда авиации БПЛА
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Олег Колесников объявил о наборе в новое подразделение
Олег Колесников объявил о наборе в новое подразделение Фото:

В регионе идет набор добровольцев в новый отряд авиации БПЛА. Подразделение формируется под эгидой Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» Министерства обороны РФ. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил депутат Госдумы от Челябинской области, заместитель командира добровольческого батальона Олег Колесников.

«В отряд приглашаются мужчины и женщины старше 20 лет, имеющие техническое образование и готовые обучаться на месте. От кандидатов требуется уверенное владение компьютером и готовность осваивать новые навыки. Открыты вакансии операторов беспилотных летательных аппаратов, техников-инженеров по обслуживанию дронов, специалистов по ремонту и снабжению, связистов, водителей и саперов», — отметил депутат.

В задачи нового подразделения войдут радиоэлектронная и аэроразведка, а также уничтожение целей с помощью современных вооружений и различных моделей беспилотников. Служба предусматривает заключение контракта сроком от полугода до года, отсрочку от призыва на время службы и освобождение от срочной службы после его завершения. Добровольцам гарантируют статус ветерана боевых действий и денежное довольствие от 200 тысяч рублей в месяц.

Для участия в отборе необходимо заполнить анкету и направить ее на электронную почту bars.rubikon@mail.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (912) 806-16-75.

Олег Колесников находится на СВО с осени 2022 года. За службу на фронте он награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».

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В регионе идет набор добровольцев в новый отряд авиации БПЛА. Подразделение формируется под эгидой Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» Министерства обороны РФ. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщил депутат Госдумы от Челябинской области, заместитель командира добровольческого батальона Олег Колесников. «В отряд приглашаются мужчины и женщины старше 20 лет, имеющие техническое образование и готовые обучаться на месте. От кандидатов требуется уверенное владение компьютером и готовность осваивать новые навыки. Открыты вакансии операторов беспилотных летательных аппаратов, техников-инженеров по обслуживанию дронов, специалистов по ремонту и снабжению, связистов, водителей и саперов», — отметил депутат. В задачи нового подразделения войдут радиоэлектронная и аэроразведка, а также уничтожение целей с помощью современных вооружений и различных моделей беспилотников. Служба предусматривает заключение контракта сроком от полугода до года, отсрочку от призыва на время службы и освобождение от срочной службы после его завершения. Добровольцам гарантируют статус ветерана боевых действий и денежное довольствие от 200 тысяч рублей в месяц. Для участия в отборе необходимо заполнить анкету и направить ее на электронную почту bars.rubikon@mail.ru. Дополнительную информацию можно получить по телефону +7 (912) 806-16-75. Олег Колесников находится на СВО с осени 2022 года. За службу на фронте он награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу».
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© Служба новостей «URA.RU»
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