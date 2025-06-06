Свердловские слухи: ректора УрФУ готовят к выборам

Про поход депутата-олигарха в ГД, звонке судье и новом министерстве. Выпуск 1127

06 июня 2025 в 21:00 Размер текста - 17 +

Не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловские власти в очередной раз вернулись к идее создать новое министерство, а над другом экс-губернатора Евгения Куйвашева сгущаются тучи — он может лишиться высокой должности. Замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова затеяла очередную реформу, а новый ректор УрФУ Илья Обабков получил первую задачу — по выборам. Кого хочет отправить вместо себя в заксо депутат-олигарх и от кого внезапно ушли адвокаты — в новых «Слухах». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. За пост в Совфеде обострилась борьба Обсуждения, кто попадет в Совфед от федерации, идут вовсю Фото: Владимир Андреев © URA.RU По словам источников, обострилась борьба за места в бюллетенях рядом с кандидатом в губернаторы за пост в Совете Федерации. Многие уже отфильтрованы, но ясности, кто в лидерах, пока нет. Вариантов еще много, что вызывает у элит волнение. Друг Куйвашева может лишиться должности По мнению экспертов, проблемы с сохранением в должности могут возникнуть у главы Госжилстройнадзора Алексея Россолова. Эту должность за преданность ему дал еще Куйвашев, с которым они близки. Полномочия организации в сфере ЖКХ слишком широки, чтобы ее возглавлял «чужой», передают логику смены руководства инсайдеры. Екатеринбург схлестнут с Челябинском ради выборов По версии политологов, одной из тем губернаторской избирательной кампании может стать многолетнее соперничество Екатеринбурга и Челябинска за гегемонию на Урале. Тем более выборы будут в обоих субъектах. Насколько удачно будет использован этот фактор, станет ясно в сентябре. Савинова задумала реформу… Татьяна Савинова активно вникает в дела Фото: Размик Закарян © URA.RU Новый замгубернатора-министр здравоохранения области Татьяна Савинова намерена в ближайшее время кардинально усилить работу Областного центра профилактики и борьбы со СПИД. Главный акцент будет сделан на техническое переоснащение учреждения и расширение возможностей для экспресс-тестирования на ВИЧ. По словам собеседников, она лично контролирует этот процесс, поскольку обеспокоена высоким уровнем распространения ВИЧ в регионе. «В минздраве рассчитывают, что эти меры помогут взять ситуацию с ВИЧ-инфекцией под более жесткий контроль», — поделился инсайдер. … и новый управделами тоже Рассказывают, что автором инициативы по смене литеров на машинах чиновников (сейчас это ААА) является новый управделами Сергей Брюханов. Одна из причин, которая его к этому побудила — освободиться от, мягко говоря, непрозрачного наследия предшественника на посту Николая Чернева. Власти создают новое министерство Говорят, что в Белом доме вновь рассматривают вопрос об объединении минэка с мининвестом (ранее инвестблок как раз входил в региональный минэк) и с департаментом туризма. Это не только оптимизирует чиновничий аппарат, но и синхронизирует вертикаль федерального и местного кабмина — инвестиционной политикой и туризмом в стране ведает Минэк РФ, рассказывает источник агентства. Возможное слияние якобы должно произойти уже после выборов губернатора Свердловской области. Главой новой объединенной структуры называют Дмитрия Ионина. Туротрасль просит прокуратуру проверить Туканову Эльмира Туканова просто так уходить не хочет Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев направил в прокуратуру обращение с просьбой проверить деятельность главы дептуризма Эльмиры Тукановой. 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Судью в Первоуральске поставили в тупик после звонка из мэрии? Первоуральские врачи удивлены решением городского суда по иску руководства местной больницы о защите чести и достоинства к своему бывшему сотруднику Дмитрию Привалову, который в прошлом году начал информационную войну с экс-коллегами, не без помощи извне. Суд отказал больнице в удовлетворении иска, несмотря на выводы экспертизы. В Первоуральске шепчутся, что судья, выносивший решение — в близких отношениях с теневым главой Первоуральска Алексеем Дроновым, который находится в конфликте с руководством горбольницы. Повлияла ли как-то его позиция на вынесенное решение, неизвестно. Сам главврач больницы и его команда уже подали апелляционную жалобу. В Екатеринбурге — новый прокурор? Коллеги и друзья прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Игоря Корелова поздравляют его с ожидающимся назначением. Ему якобы согласовали перевод на повышение. 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Свердловские власти в очередной раз вернулись к идее создать новое министерство, а над другом экс-губернатора Евгения Куйвашева сгущаются тучи — он может лишиться высокой должности. Замгубернатора-министр здравоохранения Татьяна Савинова затеяла очередную реформу, а новый ректор УрФУ Илья Обабков получил первую задачу — по выборам. Кого хочет отправить вместо себя в заксо депутат-олигарх и от кого внезапно ушли адвокаты — в новых «Слухах». «Слухи» — это информация от наших источников, которую мы не можем подтвердить. Но, заботясь об информированности своего читателя, URA.RU публикует эту непроверенную информацию: не бойтесь слухов — правда часто оказывается страшнее. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер. За пост в Совфеде обострилась борьба По словам источников, обострилась борьба за места в бюллетенях рядом с кандидатом в губернаторы за пост в Совете Федерации. Многие уже отфильтрованы, но ясности, кто в лидерах, пока нет. Вариантов еще много, что вызывает у элит волнение. Друг Куйвашева может лишиться должности По мнению экспертов, проблемы с сохранением в должности могут возникнуть у главы Госжилстройнадзора Алексея Россолова. Эту должность за преданность ему дал еще Куйвашев, с которым они близки. Полномочия организации в сфере ЖКХ слишком широки, чтобы ее возглавлял «чужой», передают логику смены руководства инсайдеры. Екатеринбург схлестнут с Челябинском ради выборов По версии политологов, одной из тем губернаторской избирательной кампании может стать многолетнее соперничество Екатеринбурга и Челябинска за гегемонию на Урале. Тем более выборы будут в обоих субъектах. Насколько удачно будет использован этот фактор, станет ясно в сентябре. Савинова задумала реформу… Новый замгубернатора-министр здравоохранения области Татьяна Савинова намерена в ближайшее время кардинально усилить работу Областного центра профилактики и борьбы со СПИД. Главный акцент будет сделан на техническое переоснащение учреждения и расширение возможностей для экспресс-тестирования на ВИЧ. По словам собеседников, она лично контролирует этот процесс, поскольку обеспокоена высоким уровнем распространения ВИЧ в регионе. «В минздраве рассчитывают, что эти меры помогут взять ситуацию с ВИЧ-инфекцией под более жесткий контроль», — поделился инсайдер. … и новый управделами тоже Рассказывают, что автором инициативы по смене литеров на машинах чиновников (сейчас это ААА) является новый управделами Сергей Брюханов. Одна из причин, которая его к этому побудила — освободиться от, мягко говоря, непрозрачного наследия предшественника на посту Николая Чернева. Власти создают новое министерство Говорят, что в Белом доме вновь рассматривают вопрос об объединении минэка с мининвестом (ранее инвестблок как раз входил в региональный минэк) и с департаментом туризма. Это не только оптимизирует чиновничий аппарат, но и синхронизирует вертикаль федерального и местного кабмина — инвестиционной политикой и туризмом в стране ведает Минэк РФ, рассказывает источник агентства. Возможное слияние якобы должно произойти уже после выборов губернатора Свердловской области. Главой новой объединенной структуры называют Дмитрия Ионина. Туротрасль просит прокуратуру проверить Туканову Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев направил в прокуратуру обращение с просьбой проверить деятельность главы дептуризма Эльмиры Тукановой. Речь идет о несоответствии разделов ее отчета об итогах деятельности за 2024 год (был представлен в заксо) с фактическими действиями департамента — ДРТ отчитался перед депутатами за развитие инфраструктуры туризма теми проектами, на которые сам подал в суд, считая их не реализованными. «Вот с помощью надзорных органов и хочется понять, что у Тукановой в департаменте происходит на самом деле», — говорят собеседники. Министр инвестиций собрал прощальный фуршет Министр инвестиций Вадим Третьяков, у которого сегодня был последний рабочий день, устраивает отходную. Рассказывают, что собирает узкий круг — самых близких людей. Их у него, приехавшего в Свердловскую область из Москвы, оказалось не так много. Ректору УрФУ ставят задачу по выборам Одной из задач, которая стоит перед новым ректором УрФУ Ильей Обабковым, является обеспечить адекватное голосование на осенних выборах губернатора среди студентов и преподавателей. Как известно, в главном вузе Урала с этим были большие проблемы на выборах президента. Теперь ситуацию необходимо исправить. На место Лаппо нашелся еще один кандидат,… Рассказывают, что кандидатом на место в региональный парламент от Железнодорожного одномандатного округа, который сейчас представляет Валентин Лаппо, может стать давний соратник фронтмена «Таганского ряда» Анатолия Никифорова. Речь об экс-депутате гордумы Екатеринбурга Александре Мяконьких. …но сам он уходить не хочет,… При этом сам Лаппо, которому в этом году исполнится 69 лет, отказываться от депутатского мандата не планирует. «Он точно решил идти на новый срок», — говорит источник агентства. И, по слухам, уже даже получил поддержку администрации губернатора. …как и его коллега Копытов Со сменой руководства региона планы на будущее пересмотрел и председатель аграрного комитета заксо Михаил Копытов. Как ранее сообщало URA.RU, в частных беседах он транслировал, что устал и на новый срок в 2026 году не пойдет. Однако покровительствующая ему финансово-промышленная группа дала другие установки: переизбираться нужно. Богатейший депутат получил одобрение на поход в ГД,. Один из богатейших депутатов свердловского заксобрания Владимир Смирнов якобы получил от руководства региона согласование на избрание в Госдуму в 2026 году. Говорят, с нынешним главой региона у него хорошие отношения — их отцы якобы дружили. Он будет выдвигаться в парламент от Березовского округа, который сейчас представляет известный биатлонист Сергей Чепиков. Тот поддержки якобы не нашел. …а свой округ оставляет Володину При этом отказываться от своего Орджоникидзевского округа, который сейчас представляет в заксо, Смирнов не планирует. И хочет завести туда бывшего спикера гордумы Игоря Володина, спонсором которого долгие годы является. Судью в Первоуральске поставили в тупик после звонка из мэрии? Первоуральские врачи удивлены решением городского суда по иску руководства местной больницы о защите чести и достоинства к своему бывшему сотруднику Дмитрию Привалову, который в прошлом году начал информационную войну с экс-коллегами, не без помощи извне. Суд отказал больнице в удовлетворении иска, несмотря на выводы экспертизы. В Первоуральске шепчутся, что судья, выносивший решение — в близких отношениях с теневым главой Первоуральска Алексеем Дроновым, который находится в конфликте с руководством горбольницы. Повлияла ли как-то его позиция на вынесенное решение, неизвестно. Сам главврач больницы и его команда уже подали апелляционную жалобу. В Екатеринбурге — новый прокурор? Коллеги и друзья прокурора Чкаловского района Екатеринбурга Игоря Корелова поздравляют его с ожидающимся назначением. Ему якобы согласовали перевод на повышение. Корелов считается представителем так называемой «саратовской» команды, которая может получить серьезное усиление. Еще одним ее представителем в Екатеринбурге является прокурор Верх-Исетского района Алексей Лобазов. Бывший член ОПГ якобы раскололся По слухам, вышедший из СИЗО бывший участник екатеринбургской ОПГ Сергей Горшунов, обвиненный в похищении и убийстве, мог дать показания на кого-то из бывших «авторитетов». Впрочем, другой источник уверяет, что Горшунов продолжает отрицать вину. К строителям есть вопросы из-за детей сирот По слухам, во втором следственном отделе по особо важным делам областного управления СКР находится большое уголовное дело по статье о халатности. Пострадавшим по нему признаны более 130 сирот, которые по суду получили разрешение на выдачу жилья, но минстрой якобы судебное решение не исполнил. Адвокаты внезапно ушли из дела Наумовой Защитники потерпевшей семьи 6-летнего Далера Бобиева вышли из дела. Предположительно, это произошло два месяца назад. Чем это вызвано, непонятно. В конце июня обвиняемая опекунша Вероника Наумова получит приговор. У нового зама Мешкова серьезные амбиции Говорят, новый заместитель главы свердловского ГУ МВД Александра Мешкова — Рашид Даулетов — давно метил на этот пост, и ему якобы были даны гарантии. Источник агентства отмечает, что Даулетов серьезно настроен на работу в должности. Возникли вопросы к скульптору В культурной тусовке назревает небольшой скандал. Вдова скульптора Андрея Антонова недовольна тем, что Иван Дубровин называет себя его учеником, перерабатывает эскизы ваятеля. Женщину возмущает такое поведение скульптора, и его деятельность она называет бездуховной. «Майская прогулка» оставила много вопросов Организаторы испортили настроение не только жителям, но и участникам. Первых возмутило то, что велосипедисты образовали пробку в направлении Березовского, а спортсменов — сами маршруты: указатели путали людей, а некоторым пришлось пробираться через огромную лужу и тащить велосипеды на себе. Популярный фестиваль сменит формат Этим летом «Атмофест» немного поменяется. Помимо обновления набережной Исети, на площадке готовят развлекательную программу и музыкальное наполнение, чего раньше не было. Слухи представляют собой оценочные суждения, мнения, убеждения, предположения читателей по вопросам, представляющим всеобщий интерес. Мы не публикуем или же редактируем инсайды, которые носят оскорбительный характер.