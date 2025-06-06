Свердловские депутаты, юристы и блогеры вступились за URA.RU: главное

Обыски силовиков с кувалдой в головном офисе URA.RU в Екатеринбурге, а также арест редактора свердловской редакции агентства Дениса Аллаярова за «дачу взятки» в 20 тысяч рублей дяде-эксполицейскому возмутили местное сообщество. В поддержку агентства высказались депутаты, известные юристы и другие видные представители региональных сообществ. Подробнее об их заявлениях — в сбойке URA.RU.
«Это грустно»: коллеги по цеху недоумевают
Телеведущий и основатель ТАУ Иннокентий Шеремет выразил надежду на благоприятный исход дела, назвав сумму, фигурирующую в обвинении (20 тысяч рублей), несерьезной. Он отметил, что URA.RU — патриотическое и авторитетное СМИ, а происходящее вызывает обеспокоенность.
«Будем надеяться, что все-таки, поскольку близкие родственники, никакой „взятки“ не будет. Тем более 20 тысяч рублей (якобы была передачи 20 тысяч рублей дяде-полицейскому, — прим. URA.RU) — это смешно звучит. Ну, будем надеяться, что в худшем случае закончится все штрафами. Но это грустно», — заявил Шеремет.
Военный блогер Сергей Колясников (известный как Zergulio, 425 тысяч подписчиков) отметил, что такие меры выглядят чрезмерно сурово по отношению к журналисту. Он выразил недоумение по поводу масштабности следственных действий и подчеркнул, что обыски и аресты журналистов — большая редкость и требуют особого обоснования.
«Дело в истинной причине, почему это произошло. Ее хотелось бы узнать. Это большая редкость — обыски в СМИ, аресты журналистов и так далее. Это достаточно серьезный повод. Мне хочется знать, из-за чего это все было, я пока не могу понять», — пояснил Колясников в беседе с URA.RU.
Поддержку также выразили депутаты
Депутат Госдумы, секретарь свердловского отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов заявил о недопустимости преследования СМИ за профессиональную деятельность, а работу с источниками назвал их основной функцией. «Как член Союза журналистов считаю, что действия сотрудников силовых ведомств абсолютно не соразмерны. Работа с источниками — это одна из основных функций СМИ. Более того, даже раскрытие источников, по закону о СМИ возможно только на основании решения суда. Преследование СМИ за его работу недопустимо», — подчеркнул депутат.
Он полагает, что руководство должно непременно разобраться в причинах подобного несоответствия. Учитывая, что URA.RU является ресурсом федерального значения, деятельность издания находится под пристальным вниманием миллионов граждан страны.
Депутат свердловского заксобрания Рант Краев (Агаджанян) отметил, что ситуация выходит за рамки одного издания и затрагивает фундаментальные правила работы СМИ в России. Он подчеркнул недопустимость давления на журналистов и выразил надежду на объективное расследование.
«Это вопрос не конкретной редакции, а вопрос к правилам, по которым мы живем. Мы можем иметь разные взгляды, позиции, редакционные линии, но мешать журналистам выполнять свою работу недопустимо. Как и недопустимо создавать атмосферу давления, особенно если это происходит через силу. Закон — это то, что должно защищать, а не пугать. Поддерживаю всех журналистов URA.RU и всех тех, кто сегодня просто хочет делать свою работу честно», — заявил Краев.
Депутат свердловского заксобрания Вячеслав Вегнер осудил применение силы при задержании и назвал произошедшее акцией устрашения. «Смотрю, слежу и переживаю за редакцию и журналистов. Применение сверхсилы против законопослушных людей — тенденция не из лучших. Не принимаю такие действия, несоответствующие, по моему мнению, нормам закона. Больше воспринимаю это как акцию устрашения и ненужного назидания. Демонстрация кувалды — как некий отсыл к ее применению и беззаконию», — отметил Вегнер в беседе с журналистом агентства.
Юристы отмечают тревожность обвинений
Юрист частной Денис Варфоломеев также обратил внимание на тревожные моменты в деле. «В данной ситуации есть несколько тревожных аспектов. Использование показаний бывшего сотрудника правоохранительных органов, находящегося под следствием, может быть направлено на смягчение собственной ответственности, оговор других лиц, получение более мягких условий, влияние на журналистскую деятельность — создание прецедента давления на СМИ, ограничение доступа к информации, возможное сдерживание журналистских расследований, правовая защита СМИ», — объяснил Варфоломеев.
Звездный адвокат из Москвы Калой Ахильгов считает, что арест является слишком суровой мерой пресечения. «Если это единственный эпизод, который будет вменяться и ляжет в основу обвинения, то безусловно это прямо чрезмерно суровая мера пресечения», — сказал он. Также Ахильгов отметил, что каждое дело в отношении журналистов обычно носит политический оттенок. По его мнению, у таких дел «основная цель — это устранить журналиста от его деятельности, которую он осуществляет, изолировать его, устранить, запугать и так далее».
У кого-то события вызывает тревогу
Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев заявил о важной роли информационного агентства URA.RU для жителей региона и выразил обеспокоенность в связи с текущей ситуацией вокруг издания. «Мои родители жизнь посвятили журналистике, поэтому я с тревогой слежу за событиями, происходящими в, вероятно, самом авторитетном информагентстве. Я убежден, что, как и многие жители региона, привык начинать рабочий день, открывая новости URA.RU», — отметил Мальцев.
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