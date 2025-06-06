06 июня 2025

Мэр из ХМАО приехал с проверкой в приют для животных и наткнулся на трупы собак. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Мертвые животные захоронены в яме, глубиной четыре метра
Мертвые животные захоронены в яме, глубиной четыре метра Фото:

Глава Пыть-Яха (ХМАО) Сергей Елишев вечером 6 мая приехал с инспекцией в благотворительный приют для животных «Ушастик, живи». Вместе с зоозащитниками там он обнаружил могильник с трупами собак. О произошедшем мэр сообщил на своей странице в соцсети.

«Несмотря на позднее время, нахожусь на территории Благотворительного фонда „Ушастик, живи“. Ранее вечером в ходе совместного визита с зоозащитниками, здесь были обнаружены признаки, указывающие на возможные свежие захоронения останков животных», — сообщил Елишев в соцсети vk.com.

В настоящее время на месте работают правоохранители совместно с представителями администрации и зоозащитниками. Проводится проверка. Глава города держит ситуацию на личном контроле.

Судя по кадрам, на территории приюта вырыта яма глубиной в четыре метра. Ранее трупы животных хранились в специальном холодильнике, но он вышел из строя и мертвых собак решили закопать на глубине.

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Глава Пыть-Яха (ХМАО) Сергей Елишев вечером 6 мая приехал с инспекцией в благотворительный приют для животных «Ушастик, живи». Вместе с зоозащитниками там он обнаружил могильник с трупами собак. О произошедшем мэр сообщил на своей странице в соцсети. «Несмотря на позднее время, нахожусь на территории Благотворительного фонда „Ушастик, живи“. Ранее вечером в ходе совместного визита с зоозащитниками, здесь были обнаружены признаки, указывающие на возможные свежие захоронения останков животных», — сообщил Елишев в соцсети vk.com. В настоящее время на месте работают правоохранители совместно с представителями администрации и зоозащитниками. Проводится проверка. Глава города держит ситуацию на личном контроле. Судя по кадрам, на территории приюта вырыта яма глубиной в четыре метра. Ранее трупы животных хранились в специальном холодильнике, но он вышел из строя и мертвых собак решили закопать на глубине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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