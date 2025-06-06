Глава Пыть-Яха (ХМАО) Сергей Елишев вечером 6 мая приехал с инспекцией в благотворительный приют для животных «Ушастик, живи». Вместе с зоозащитниками там он обнаружил могильник с трупами собак. О произошедшем мэр сообщил на своей странице в соцсети.
«Несмотря на позднее время, нахожусь на территории Благотворительного фонда „Ушастик, живи“. Ранее вечером в ходе совместного визита с зоозащитниками, здесь были обнаружены признаки, указывающие на возможные свежие захоронения останков животных», — сообщил Елишев в соцсети vk.com.
В настоящее время на месте работают правоохранители совместно с представителями администрации и зоозащитниками. Проводится проверка. Глава города держит ситуацию на личном контроле.
Судя по кадрам, на территории приюта вырыта яма глубиной в четыре метра. Ранее трупы животных хранились в специальном холодильнике, но он вышел из строя и мертвых собак решили закопать на глубине.
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