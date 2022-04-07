США лишили авиакомпанию Utair привилегий

07 апреля 2022 в 20:05 Размер текста - 17 +

Utair лишили права на экспорт и реэкспорт из Америки Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Министерство торговли США лишило авиакомпанию Utair экспортных привилегий. Ограничения наложили еще на двух перевозчиков — «Аэрофлот» и Azur Air. «Минторг США объявил о лишении экспортных привилегий трех российских авиакомпаний — „Аэрофлота“, Azur Air и UTair. Причиной стало нарушение мер экспортного контроля, введенных в рамках американского ответа на украинские события», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз американского ведомства. Компании лишили права участия в сделках, подпадающих под экспортное регулирование, в частности, экспорта и реэкспорта из США. Ограничения будут действовать 180 дней, но затем могут быть продлены. URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair. После начала спецоперации РФ на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию страны, в отношении России, ее граждан и крупных компаний были введены многочисленные санкции. Они касаются как политической и экономической жизни страны, так и социального блока. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Министерство торговли США лишило авиакомпанию Utair экспортных привилегий. Ограничения наложили еще на двух перевозчиков — «Аэрофлот» и Azur Air. «Минторг США объявил о лишении экспортных привилегий трех российских авиакомпаний — „Аэрофлота“, Azur Air и UTair. Причиной стало нарушение мер экспортного контроля, введенных в рамках американского ответа на украинские события», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз американского ведомства. Компании лишили права участия в сделках, подпадающих под экспортное регулирование, в частности, экспорта и реэкспорта из США. Ограничения будут действовать 180 дней, но затем могут быть продлены. URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair. После начала спецоперации РФ на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию страны, в отношении России, ее граждан и крупных компаний были введены многочисленные санкции. Они касаются как политической и экономической жизни страны, так и социального блока.