США лишили авиакомпанию Utair привилегий

Министерство торговли США лишило авиакомпанию Utair экспортных привилегий. Ограничения наложили еще на двух перевозчиков — «Аэрофлот» и Azur Air.
«Минторг США объявил о лишении экспортных привилегий трех российских авиакомпаний — „Аэрофлота“, Azur Air и UTair. Причиной стало нарушение мер экспортного контроля, введенных в рамках американского ответа на украинские события», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз американского ведомства.
Компании лишили права участия в сделках, подпадающих под экспортное регулирование, в частности, экспорта и реэкспорта из США. Ограничения будут действовать 180 дней, но затем могут быть продлены. URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair.
После начала спецоперации РФ на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию страны, в отношении России, ее граждан и крупных компаний были введены многочисленные санкции. Они касаются как политической и экономической жизни страны, так и социального блока.
Министерство торговли США лишило авиакомпанию Utair экспортных привилегий. Ограничения наложили еще на двух перевозчиков — «Аэрофлот» и Azur Air. «Минторг США объявил о лишении экспортных привилегий трех российских авиакомпаний — „Аэрофлота“, Azur Air и UTair. Причиной стало нарушение мер экспортного контроля, введенных в рамках американского ответа на украинские события», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз американского ведомства. Компании лишили права участия в сделках, подпадающих под экспортное регулирование, в частности, экспорта и реэкспорта из США. Ограничения будут действовать 180 дней, но затем могут быть продлены. URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair. После начала спецоперации РФ на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию страны, в отношении России, ее граждан и крупных компаний были введены многочисленные санкции. Они касаются как политической и экономической жизни страны, так и социального блока.