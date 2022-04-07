США лишили авиакомпанию Utair привилегий

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Utair лишили права на экспорт и реэкспорт из Америки Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Министерство торговли США лишило авиакомпанию Utair экспортных привилегий. Ограничения наложили еще на двух перевозчиков — «Аэрофлот» и Azur Air.

«Минторг США объявил о лишении экспортных привилегий трех российских авиакомпаний — „Аэрофлота“, Azur Air и UTair. Причиной стало нарушение мер экспортного контроля, введенных в рамках американского ответа на украинские события», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз американского ведомства.

Компании лишили права участия в сделках, подпадающих под экспортное регулирование, в частности, экспорта и реэкспорта из США. Ограничения будут действовать 180 дней, но затем могут быть продлены. URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair.

После начала спецоперации РФ на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию страны, в отношении России, ее граждан и крупных компаний были введены многочисленные санкции. Они касаются как политической и экономической жизни страны, так и социального блока.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Министерство торговли США лишило авиакомпанию Utair экспортных привилегий. Ограничения наложили еще на двух перевозчиков — «Аэрофлот» и Azur Air. «Минторг США объявил о лишении экспортных привилегий трех российских авиакомпаний — „Аэрофлота“, Azur Air и UTair. Причиной стало нарушение мер экспортного контроля, введенных в рамках американского ответа на украинские события», — сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз американского ведомства. Компании лишили права участия в сделках, подпадающих под экспортное регулирование, в частности, экспорта и реэкспорта из США. Ограничения будут действовать 180 дней, но затем могут быть продлены. URA.RU направило запрос в авиакомпанию Utair. После начала спецоперации РФ на Украине, направленной на демилитаризацию и денацификацию страны, в отношении России, ее граждан и крупных компаний были введены многочисленные санкции. Они касаются как политической и экономической жизни страны, так и социального блока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...