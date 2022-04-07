Российская армия заняла ключевой узел обороны ВСУ

Российские военные нашли доказательства сотрудничества Украины и НАТО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме (Харьковская область). Город позволяет выйти к Славянску, который является тылом ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военные РФ взяли под контроль приборостроительный завод Изюма. Там обнаружили доказательства сотрудничества Украины и НАТО по продукции военного назначения. «Предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины — Изюмский приборостроительный завод — выпускало оптические приборы для бронетехники (бронетранспортеры БТР-4Е) производства Украины, которые были разработаны по стандартам НАТО», — сообщили в Минобороны России.

Взятие Изюма стратегически важно для российских войск. Изюм с одной стороны контролирует дорогу к Харькову, а с другой стороны позволяет выйти к Славянску — в тыл ВСУ.

Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военным объектам ВСУ и нацбатов и исключение напрасных жертв среди мирного населения.