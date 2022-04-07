Российская армия заняла ключевой узел обороны ВСУ

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, СВО, специальная военная операция
Российские военные нашли доказательства сотрудничества Украины и НАТО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме (Харьковская область). Город позволяет выйти к Славянску, который является тылом ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Военные РФ взяли под контроль приборостроительный завод Изюма. Там обнаружили доказательства сотрудничества Украины и НАТО по продукции военного назначения. «Предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины — Изюмский приборостроительный завод — выпускало оптические приборы для бронетехники (бронетранспортеры БТР-4Е) производства Украины, которые были разработаны по стандартам НАТО», — сообщили в Минобороны России.

Взятие Изюма стратегически важно для российских войск. Изюм с одной стороны контролирует дорогу к Харькову, а с другой стороны позволяет выйти к Славянску — в тыл ВСУ.

Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военным объектам ВСУ и нацбатов и исключение напрасных жертв среди мирного населения.

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Российские военнослужащие взяли под контроль приборостроительный завод в Изюме (Харьковская область). Город позволяет выйти к Славянску, который является тылом ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Военные РФ взяли под контроль приборостроительный завод Изюма. Там обнаружили доказательства сотрудничества Украины и НАТО по продукции военного назначения. «Предприятие оборонно-промышленного комплекса Украины — Изюмский приборостроительный завод — выпускало оптические приборы для бронетехники (бронетранспортеры БТР-4Е) производства Украины, которые были разработаны по стандартам НАТО», — сообщили в Минобороны России. Взятие Изюма стратегически важно для российских войск. Изюм с одной стороны контролирует дорогу к Харькову, а с другой стороны позволяет выйти к Славянску — в тыл ВСУ. Россия проводит с 24 февраля спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что целями стали денацификация и демилитаризация. По его словам, приоритетом российских военных является нанесение ударов по военным объектам ВСУ и нацбатов и исключение напрасных жертв среди мирного населения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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