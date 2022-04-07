Новый мэр Мариуполя заявил, что погибли 5 тысяч жителей города

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мариуполь. Украина, мариуполь
В ходе боев город сильно пострадал Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе погибли порядка пяти тысяч горожан. Такое заявление сделал новый мэр города Константин Иващенко.

«В Мариуполе погибли около 5 тысяч мирных жителей», — цитирует ТАСС Иващенко. Он был назначен мэром решением главы ДНР Дениса Пушилина. По данным СМИ, проукраинский руководитель города Вадим Бойченко ранее покинул населенный пункт.

Бои в Мариуполе идут с конца февраля, когда Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Донецкие и российские войска прорвали оборону ВСУ вокруг города и блокировали его. По разным данным, в окружении оказались до 14,5 тысячи украинских пехотинцев, морпехов, пограничников, бойцов нацгвардии и нацбатов. В данный момент штурм города продолжается. ВСУ используют гражданское население в качестве живого щита.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Мариуполе погибли порядка пяти тысяч горожан. Такое заявление сделал новый мэр города Константин Иващенко. «В Мариуполе погибли около 5 тысяч мирных жителей», — цитирует ТАСС Иващенко. Он был назначен мэром решением главы ДНР Дениса Пушилина. По данным СМИ, проукраинский руководитель города Вадим Бойченко ранее покинул населенный пункт. Бои в Мариуполе идут с конца февраля, когда Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Донецкие и российские войска прорвали оборону ВСУ вокруг города и блокировали его. По разным данным, в окружении оказались до 14,5 тысячи украинских пехотинцев, морпехов, пограничников, бойцов нацгвардии и нацбатов. В данный момент штурм города продолжается. ВСУ используют гражданское население в качестве живого щита.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...