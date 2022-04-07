Новый мэр Мариуполя заявил, что погибли 5 тысяч жителей города

В ходе боев город сильно пострадал Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Мариуполе погибли порядка пяти тысяч горожан. Такое заявление сделал новый мэр города Константин Иващенко.

«В Мариуполе погибли около 5 тысяч мирных жителей», — цитирует ТАСС Иващенко. Он был назначен мэром решением главы ДНР Дениса Пушилина. По данным СМИ, проукраинский руководитель города Вадим Бойченко ранее покинул населенный пункт.

Бои в Мариуполе идут с конца февраля, когда Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Донецкие и российские войска прорвали оборону ВСУ вокруг города и блокировали его. По разным данным, в окружении оказались до 14,5 тысячи украинских пехотинцев, морпехов, пограничников, бойцов нацгвардии и нацбатов. В данный момент штурм города продолжается. ВСУ используют гражданское население в качестве живого щита.