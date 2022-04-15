Депутат от КПРФ стал самым богатым в Госдуме с доходом в 3,5 млрд

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Заседание областной думы. Курган, депутат, чиновник, портфель, документы к совещанию, документы к заседанию, бумаги к совещанию
Российские депутаты отчитались о своих доходах Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Самым богатым российским депутатом стал Владимир Блоцкий (КПРФ), заработавший 3,5 млрд рублей. Наименьший доход среди парламентариев у Антона Ткачева от партии «Новые люди», доход которого составляет 1,1 млн рублей. Об этом сообщается в их декларациях о доходах.

«Величина дохода — 3520905339,98 рубля», — говорится в декларации о доходах Блоцкого, опубликованной на сайте Госдумы РФ. В его собственности есть 4 квартиры, 4 дома и 9 земельных участков, в том числе в Великобритании.

Следом расположился глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев — он задекларировал 2,47 млрд дохода. Тройку лидеров с 1,7 млрд дохода замкнул Леонид Симановский («Единая Россия»).

На последнем месте среди депутатов по уровню доходов оказался Антон Ткачев с 1,1 млн доходов. У него в собственности имеется только автомобиль BMW 318D.

Ранее самым богатым депутатом Госдумы был Григорий Аникеев от «Единой России». В 2020 году он заработал 2,7 млрд рублей. На втором и третьем месте были единороссы Леонид Симановский (1,5 млрд) и Николай Борцов (808 млн).

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Самым богатым российским депутатом стал Владимир Блоцкий (КПРФ), заработавший 3,5 млрд рублей. Наименьший доход среди парламентариев у Антона Ткачева от партии «Новые люди», доход которого составляет 1,1 млн рублей. Об этом сообщается в их декларациях о доходах. «Величина дохода — 3520905339,98 рубля», — говорится в декларации о доходах Блоцкого, опубликованной на сайте Госдумы РФ. В его собственности есть 4 квартиры, 4 дома и 9 земельных участков, в том числе в Великобритании. Следом расположился глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев — он задекларировал 2,47 млрд дохода. Тройку лидеров с 1,7 млрд дохода замкнул Леонид Симановский («Единая Россия»). На последнем месте среди депутатов по уровню доходов оказался Антон Ткачев с 1,1 млн доходов. У него в собственности имеется только автомобиль BMW 318D. Ранее самым богатым депутатом Госдумы был Григорий Аникеев от «Единой России». В 2020 году он заработал 2,7 млрд рублей. На втором и третьем месте были единороссы Леонид Симановский (1,5 млрд) и Николай Борцов (808 млн).
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