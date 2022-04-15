Депутат от КПРФ стал самым богатым в Госдуме с доходом в 3,5 млрд

15 апреля 2022 в 19:30 Размер текста - 17 +

Российские депутаты отчитались о своих доходах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Декларационная кампания Самым богатым российским депутатом стал Владимир Блоцкий (КПРФ), заработавший 3,5 млрд рублей. Наименьший доход среди парламентариев у Антона Ткачева от партии «Новые люди», доход которого составляет 1,1 млн рублей. Об этом сообщается в их декларациях о доходах. «Величина дохода — 3520905339,98 рубля», — говорится в декларации о доходах Блоцкого, опубликованной на сайте Госдумы РФ. В его собственности есть 4 квартиры, 4 дома и 9 земельных участков, в том числе в Великобритании. Следом расположился глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев — он задекларировал 2,47 млрд дохода. Тройку лидеров с 1,7 млрд дохода замкнул Леонид Симановский («Единая Россия»). На последнем месте среди депутатов по уровню доходов оказался Антон Ткачев с 1,1 млн доходов. У него в собственности имеется только автомобиль BMW 318D. Ранее самым богатым депутатом Госдумы был Григорий Аникеев от «Единой России». В 2020 году он заработал 2,7 млрд рублей. На втором и третьем месте были единороссы Леонид Симановский (1,5 млрд) и Николай Борцов (808 млн). Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Самым богатым российским депутатом стал Владимир Блоцкий (КПРФ), заработавший 3,5 млрд рублей. Наименьший доход среди парламентариев у Антона Ткачева от партии «Новые люди», доход которого составляет 1,1 млн рублей. Об этом сообщается в их декларациях о доходах. «Величина дохода — 3520905339,98 рубля», — говорится в декларации о доходах Блоцкого, опубликованной на сайте Госдумы РФ. В его собственности есть 4 квартиры, 4 дома и 9 земельных участков, в том числе в Великобритании. Следом расположился глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев — он задекларировал 2,47 млрд дохода. Тройку лидеров с 1,7 млрд дохода замкнул Леонид Симановский («Единая Россия»). На последнем месте среди депутатов по уровню доходов оказался Антон Ткачев с 1,1 млн доходов. У него в собственности имеется только автомобиль BMW 318D. Ранее самым богатым депутатом Госдумы был Григорий Аникеев от «Единой России». В 2020 году он заработал 2,7 млрд рублей. На втором и третьем месте были единороссы Леонид Симановский (1,5 млрд) и Николай Борцов (808 млн).