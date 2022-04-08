СБУ создавала нарколаборатории в России

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Жителей Украины посылали создавать нарколаборатории в России, некоторые задержаны Фото:

Служба безопасности Украины курировала часть нарколабораторий в России. Об этом рассказал гражданин Украины, организатор одной из ликвидированных нарколабораторий в Подмосковье. С 2020 года он находится в московском СИЗО.

«Как-то позвонил мне знакомый по имени Роман и предложил заработать хорошие деньги. Для этого надо было поехать в Россию и заняться производством наркотиков. Роман окончил академию Службы безопасности Украины, и, насколько я понимаю, он был кадровым сотрудником украинской спецслужбы», — рассказал украинский куратор нарколаборатории РИА «Новости».

Мужчина добавил, что знает о десятках людей, которые, как и он, отправились курировать нарколаборатории в Россию из Украины. От украинских спецслужб они получили инструкции, как и какие наркотики производить. В задачу группы входило производство наркотиков, а их распространением занимались кураторы из Украины. При этом выйти из этого бизнеса было почти невозможно и опасно для жизни — им присылали видео с расправами над такими и угрожали.

В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные нашли наркотики в брошенном лагере ВСУ. Также 6 апреля военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали бойца ВСУ, при котором были обнаружены запрещенные вещества, передает MK.RU.

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Служба безопасности Украины курировала часть нарколабораторий в России. Об этом рассказал гражданин Украины, организатор одной из ликвидированных нарколабораторий в Подмосковье. С 2020 года он находится в московском СИЗО. «Как-то позвонил мне знакомый по имени Роман и предложил заработать хорошие деньги. Для этого надо было поехать в Россию и заняться производством наркотиков. Роман окончил академию Службы безопасности Украины, и, насколько я понимаю, он был кадровым сотрудником украинской спецслужбы», — рассказал украинский куратор нарколаборатории РИА «Новости». Мужчина добавил, что знает о десятках людей, которые, как и он, отправились курировать нарколаборатории в Россию из Украины. От украинских спецслужб они получили инструкции, как и какие наркотики производить. В задачу группы входило производство наркотиков, а их распространением занимались кураторы из Украины. При этом выйти из этого бизнеса было почти невозможно и опасно для жизни — им присылали видео с расправами над такими и угрожали. В ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные нашли наркотики в брошенном лагере ВСУ. Также 6 апреля военнослужащие Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали бойца ВСУ, при котором были обнаружены запрещенные вещества, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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