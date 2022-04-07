07 апреля 2022
06 апреля 2022

Пермская епархия бесплатно получила жилой дом

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Звон-благовест в Храме-колокольне «Большой Златоуст». Екатеринбург, храм, колокола, вера, православная церковь, православие, батюшка
В монастыре планируют восстановить здание и использовать его как паломническую гостиницу Фото:

Пермское правительство передало двухэтажный жилой дом в Соликамске (Пермский край) в собственность местного монастыря. Об этом сообщается в telegram-канале минимущества региона.

«Краевым Правительством принято решение о безвозмездной передаче двухэтажного жилого дома в Соликамске в собственность религиозной организации «Соликамский Красносельский Иоанно-Предтеченский женский монастырь Соликамской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», — сообщается в telegram-канале. Площадь здания 527 кв. метров.

Сама постройка располагается в Соликамске по ул. Пионерская, 11. Сейчас дом расселен. В монастыре планируют отремонтировать игуменский корпус и использовать его как паломническую гостиницу.

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Пермское правительство передало двухэтажный жилой дом в Соликамске (Пермский край) в собственность местного монастыря. Об этом сообщается в telegram-канале минимущества региона. «Краевым Правительством принято решение о безвозмездной передаче двухэтажного жилого дома в Соликамске в собственность религиозной организации «Соликамский Красносельский Иоанно-Предтеченский женский монастырь Соликамской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», — сообщается в telegram-канале. Площадь здания 527 кв. метров. Сама постройка располагается в Соликамске по ул. Пионерская, 11. Сейчас дом расселен. В монастыре планируют отремонтировать игуменский корпус и использовать его как паломническую гостиницу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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