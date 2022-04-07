Пермская епархия бесплатно получила жилой дом

В монастыре планируют восстановить здание и использовать его как паломническую гостиницу Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермское правительство передало двухэтажный жилой дом в Соликамске (Пермский край) в собственность местного монастыря. Об этом сообщается в telegram-канале минимущества региона.

«Краевым Правительством принято решение о безвозмездной передаче двухэтажного жилого дома в Соликамске в собственность религиозной организации «Соликамский Красносельский Иоанно-Предтеченский женский монастырь Соликамской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», — сообщается в telegram-канале. Площадь здания 527 кв. метров.

Сама постройка располагается в Соликамске по ул. Пионерская, 11. Сейчас дом расселен. В монастыре планируют отремонтировать игуменский корпус и использовать его как паломническую гостиницу.