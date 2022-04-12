Главное коммунальное предприятие ЯНАО возглавил курганец

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Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, флаг россии, ямал, ямалкоммунэнерго, поселок тазовский
На предприятии «Ямалкоммунэнерго» новый руководитель Фото:

Новым генеральным директором «Ямалкоммунэнерго» стал Сергей Долгов, ранее работавший в Кургане. Он этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании.

«Кадровое решение утвердил совет директоров АО „Ямалкоммунэнерго“. Прежний руководитель Андрей Копырин покинул пост в связи с переходом на другую работу», — сообщили в «Ямалкоммунэнерго».

С 2017 года по настоящее время Сергей Долгов работал в должности генерального директора «Курганской генерирующей компании». В сфере коммунальной энергетики он трудится более 10 лет. Окончил Ставропольский государственный технический университет, прошел переподготовку по Президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности менеджмент.

«Ямалкоммунэнерго» — крупнейшее в ЯНАО ресурсоснабжающее предприятие. Компания занимается тепло- и водоснабжением, поставляет электроэнергию. На предприятии работают свыше пяти тысяч человек.

Новым генеральным директором «Ямалкоммунэнерго» стал Сергей Долгов, ранее работавший в Кургане. Он этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Кадровое решение утвердил совет директоров АО „Ямалкоммунэнерго“. Прежний руководитель Андрей Копырин покинул пост в связи с переходом на другую работу», — сообщили в «Ямалкоммунэнерго». С 2017 года по настоящее время Сергей Долгов работал в должности генерального директора «Курганской генерирующей компании». В сфере коммунальной энергетики он трудится более 10 лет. Окончил Ставропольский государственный технический университет, прошел переподготовку по Президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности менеджмент. «Ямалкоммунэнерго» — крупнейшее в ЯНАО ресурсоснабжающее предприятие. Компания занимается тепло- и водоснабжением, поставляет электроэнергию. На предприятии работают свыше пяти тысяч человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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