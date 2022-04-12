Главное коммунальное предприятие ЯНАО возглавил курганец

12 апреля 2022 в 17:30 Размер текста - 17 +

На предприятии «Ямалкоммунэнерго» новый руководитель Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Новым генеральным директором «Ямалкоммунэнерго» стал Сергей Долгов, ранее работавший в Кургане. Он этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Кадровое решение утвердил совет директоров АО „Ямалкоммунэнерго“. Прежний руководитель Андрей Копырин покинул пост в связи с переходом на другую работу», — сообщили в «Ямалкоммунэнерго». С 2017 года по настоящее время Сергей Долгов работал в должности генерального директора «Курганской генерирующей компании». В сфере коммунальной энергетики он трудится более 10 лет. Окончил Ставропольский государственный технический университет, прошел переподготовку по Президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности менеджмент. «Ямалкоммунэнерго» — крупнейшее в ЯНАО ресурсоснабжающее предприятие. Компания занимается тепло- и водоснабжением, поставляет электроэнергию. На предприятии работают свыше пяти тысяч человек.

Новым генеральным директором «Ямалкоммунэнерго» стал Сергей Долгов, ранее работавший в Кургане. Он этом URA.RU рассказали в пресс-службе компании. «Кадровое решение утвердил совет директоров АО „Ямалкоммунэнерго“. Прежний руководитель Андрей Копырин покинул пост в связи с переходом на другую работу», — сообщили в «Ямалкоммунэнерго». С 2017 года по настоящее время Сергей Долгов работал в должности генерального директора «Курганской генерирующей компании». В сфере коммунальной энергетики он трудится более 10 лет. Окончил Ставропольский государственный технический университет, прошел переподготовку по Президентской программе подготовки управленческих кадров по специальности менеджмент. «Ямалкоммунэнерго» — крупнейшее в ЯНАО ресурсоснабжающее предприятие. Компания занимается тепло- и водоснабжением, поставляет электроэнергию. На предприятии работают свыше пяти тысяч человек.