Прокурор ХМАО начал проверку по факту взрыва в Нижневартовске

Прокуратура ХМАО организовала проверку взрыва в Нижневартовске Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске

По поручению главного прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина на месте взрыва газа на насосной станции Нижневартовска организована проверка. Ход расследования будет контролироваться окружной прокуратурой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«По поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина прокуратурой Нижневартовска организована проверка по факту несчастного случая на производстве. За исполнением поручения установлен контроль», — сказали в окружной прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что и.о.прокурора Нижневартовска Николай Демянчук лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. В ходе проверки будет оценено соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дана правовая оценка всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц.

Ранее URA.RU писало, что утром в Нижневартовске на насосной станции произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять рабочих. Журналист агентства с места происшествия показал последствия взрыва и рассказал, что с места взрыва газа эвакуируют людей из-за запаха газа.