07 апреля 2022
06 апреля 2022

Прокурор ХМАО начал проверку по факту взрыва в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , ботвинкин евгений
Прокуратура ХМАО организовала проверку взрыва в Нижневартовске Фото:
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Взрыв газа в Нижневартовске

По поручению главного прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина на месте взрыва газа на насосной станции Нижневартовска организована проверка. Ход расследования будет контролироваться окружной прокуратурой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«По поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина прокуратурой Нижневартовска организована проверка по факту несчастного случая на производстве. За исполнением поручения установлен контроль», — сказали в окружной прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что и.о.прокурора Нижневартовска Николай Демянчук лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. В ходе проверки будет оценено соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дана правовая оценка всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц.

Ранее URA.RU писало, что утром в Нижневартовске на насосной станции произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять рабочих. Журналист агентства с места происшествия показал последствия взрыва и рассказал, что с места взрыва газа эвакуируют людей из-за запаха газа.

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По поручению главного прокурора ХМАО Евгения Ботвинкина на месте взрыва газа на насосной станции Нижневартовска организована проверка. Ход расследования будет контролироваться окружной прокуратурой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «По поручению прокурора округа Евгения Ботвинкина прокуратурой Нижневартовска организована проверка по факту несчастного случая на производстве. За исполнением поручения установлен контроль», — сказали в окружной прокуратуре. В пресс-службе добавили, что и.о.прокурора Нижневартовска Николай Демянчук лично выехал на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. В ходе проверки будет оценено соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда, противопожарных правил, дана правовая оценка всем допущенным нарушениям и действиям ответственных должностных лиц. Ранее URA.RU писало, что утром в Нижневартовске на насосной станции произошел взрыв газа, в результате которого пострадали пять рабочих. Журналист агентства с места происшествия показал последствия взрыва и рассказал, что с места взрыва газа эвакуируют людей из-за запаха газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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