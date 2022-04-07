07 апреля 2022
06 апреля 2022

URA.RU показывает последствия взрыва газа в Нижневартовске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв в Гурзуфской котельной. Екатеринбург, мчс россии
В Нижневартовске произошел взрыв газа Фото:
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Взрыв газа в Нижневартовске

Из-за взрыва на насосной станции в Нижневартовске временно перестали работать насосы, в самом здании была разрушена кирпичная стена и часть чердака. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вадим Татаренков.

«Произошел хлопок, скорее всего газовоздушной смеси. На данный момент причины устанавливаются. Произошло разрушение чердачного перекрытия и кирпичной боковой стены. На момент инцидента в здании находилось 15 человек, 5 из них получили ожоги. Они доставлены в медицинское учреждение», — рассказал Татаренков.

Он добавил, что из пяти насосов на данный момент два уже запущены. «Еще три в течение получаса будут запущены в работу», — сказал Татаренков. Он заверил, что аварийных ситуаций в городе в связи с отказами насосов не предвидится.

Разрушенная стена насосной станции в Нижневартовске
Здание насосной станции, где произошел взрыв

МЧС на месте происшествия

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Из-за взрыва на насосной станции в Нижневартовске временно перестали работать насосы, в самом здании была разрушена кирпичная стена и часть чердака. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вадим Татаренков. «Произошел хлопок, скорее всего газовоздушной смеси. На данный момент причины устанавливаются. Произошло разрушение чердачного перекрытия и кирпичной боковой стены. На момент инцидента в здании находилось 15 человек, 5 из них получили ожоги. Они доставлены в медицинское учреждение», — рассказал Татаренков. Он добавил, что из пяти насосов на данный момент два уже запущены. «Еще три в течение получаса будут запущены в работу», — сказал Татаренков. Он заверил, что аварийных ситуаций в городе в связи с отказами насосов не предвидится.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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