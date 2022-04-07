Из-за взрыва на насосной станции в Нижневартовске временно перестали работать насосы, в самом здании была разрушена кирпичная стена и часть чердака. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вадим Татаренков.
«Произошел хлопок, скорее всего газовоздушной смеси. На данный момент причины устанавливаются. Произошло разрушение чердачного перекрытия и кирпичной боковой стены. На момент инцидента в здании находилось 15 человек, 5 из них получили ожоги. Они доставлены в медицинское учреждение», — рассказал Татаренков.
Он добавил, что из пяти насосов на данный момент два уже запущены. «Еще три в течение получаса будут запущены в работу», — сказал Татаренков. Он заверил, что аварийных ситуаций в городе в связи с отказами насосов не предвидится.
Разрушенная стена насосной станции в Нижневартовске
Из-за взрыва на насосной станции в Нижневартовске временно перестали работать насосы, в самом здании была разрушена кирпичная стена и часть чердака. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вадим Татаренков. «Произошел хлопок, скорее всего газовоздушной смеси. На данный момент причины устанавливаются. Произошло разрушение чердачного перекрытия и кирпичной боковой стены. На момент инцидента в здании находилось 15 человек, 5 из них получили ожоги. Они доставлены в медицинское учреждение», — рассказал Татаренков. Он добавил, что из пяти насосов на данный момент два уже запущены. «Еще три в течение получаса будут запущены в работу», — сказал Татаренков. Он заверил, что аварийных ситуаций в городе в связи с отказами насосов не предвидится.