URA.RU показывает последствия взрыва газа в Нижневартовске. Фото

08 апреля 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

В Нижневартовске произошел взрыв газа Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске Из-за взрыва на насосной станции в Нижневартовске временно перестали работать насосы, в самом здании была разрушена кирпичная стена и часть чердака. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вадим Татаренков. «Произошел хлопок, скорее всего газовоздушной смеси. На данный момент причины устанавливаются. Произошло разрушение чердачного перекрытия и кирпичной боковой стены. На момент инцидента в здании находилось 15 человек, 5 из них получили ожоги. Они доставлены в медицинское учреждение», — рассказал Татаренков. Он добавил, что из пяти насосов на данный момент два уже запущены. «Еще три в течение получаса будут запущены в работу», — сказал Татаренков. Он заверил, что аварийных ситуаций в городе в связи с отказами насосов не предвидится. Разрушенная стена насосной станции в Нижневартовске Корреспондент URA.RU Здание насосной станции, где произошел взрыв МЧС по ХМАО МЧС на месте происшествия Корреспондент URA.RU Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Из-за взрыва на насосной станции в Нижневартовске временно перестали работать насосы, в самом здании была разрушена кирпичная стена и часть чердака. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вадим Татаренков. «Произошел хлопок, скорее всего газовоздушной смеси. На данный момент причины устанавливаются. Произошло разрушение чердачного перекрытия и кирпичной боковой стены. На момент инцидента в здании находилось 15 человек, 5 из них получили ожоги. Они доставлены в медицинское учреждение», — рассказал Татаренков. Он добавил, что из пяти насосов на данный момент два уже запущены. «Еще три в течение получаса будут запущены в работу», — сказал Татаренков. Он заверил, что аварийных ситуаций в городе в связи с отказами насосов не предвидится.