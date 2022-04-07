С места взрыва газа в Нижневартовске эвакуируют людей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Взрыв газа в Нижневартовске

С территории нижневартовского предприятия, где сегодня произошел взрыв газа и пострадали люди, выводят людей, передает журналист URA.RU, работающий на месте ЧП.

«Людей выводят с территории, говорят, что газ продолжает идти откуда-то, сильно пахнет газом. Говорят, что есть риск повторного взрыва», — уточнил журналист.

По информации корреспондента, которую она получила на месте ЧП, из-за риска взрыва и сильной загазованности не может начать работу следственный комитет. Официально эту информацию в СК не подтвердили, но и не опровергли.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске взорвался газ на территории коммунального предприятия. В итоге пострадали пять человек, все они в больнице, один — в критическом состоянии. Агентство опубликовало фотографии с места происшествий.