07 апреля 2022
06 апреля 2022

С места взрыва газа в Нижневартовске выводят людей. «Есть риск повторного взрыва»

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, мчс, пожарная машина, машина мчс
С места взрыва газа в Нижневартовске эвакуируют людей Фото:
новость из сюжета
Взрыв газа в Нижневартовске

С территории нижневартовского предприятия, где сегодня произошел взрыв газа и пострадали люди, выводят людей, передает журналист URA.RU, работающий на месте ЧП.

«Людей выводят с территории, говорят, что газ продолжает идти откуда-то, сильно пахнет газом. Говорят, что есть риск повторного взрыва», — уточнил журналист.

По информации корреспондента, которую она получила на месте ЧП, из-за риска взрыва и сильной загазованности не может начать работу следственный комитет. Официально эту информацию в СК не подтвердили, но и не опровергли.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске взорвался газ на территории коммунального предприятия. В итоге пострадали пять человек, все они в больнице, один — в критическом состоянии. Агентство опубликовало фотографии с места происшествий.

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С территории нижневартовского предприятия, где сегодня произошел взрыв газа и пострадали люди, выводят людей, передает журналист URA.RU, работающий на месте ЧП. «Людей выводят с территории, говорят, что газ продолжает идти откуда-то, сильно пахнет газом. Говорят, что есть риск повторного взрыва», — уточнил журналист. По информации корреспондента, которую она получила на месте ЧП, из-за риска взрыва и сильной загазованности не может начать работу следственный комитет. Официально эту информацию в СК не подтвердили, но и не опровергли. Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске взорвался газ на территории коммунального предприятия. В итоге пострадали пять человек, все они в больнице, один — в критическом состоянии. Агентство опубликовало фотографии с места происшествий.
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