Кадыров: Мариуполь освободили на 98%

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XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров подчеркнул, что остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия освободила Мариуполь на 98% в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мариуполь освобожден на 98 процентов. Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод „Азовсталь“, который нацисты переоборудовали в настоящую крепость», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что завершающую фазу спецоперации в Мариуполе обсудили также на оперативном совещании с командирами всех задействованных отрядов.

Кадыров подчеркнул, что депутат Госдумы Адам Делимханов и командующий 8-й армией генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев подробно рассмотрели все варианты по решающему штурму бандитских укрытий. Глава Чечни заявил, что лично присутствовал при обсуждениях посредством видеосвязи и внес свои предложения в дальнейший план действий.

Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. По словам российского лидера Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация. Он отмечал, что в задачи российских военных входит поражение военной инфраструктуры и техники ВСУ и национальных батальонов, а также исключение жертв среди мирных граждан. Российские военные заблокировали Харьков, Сумы и Николаев.

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Российская армия освободила Мариуполь на 98% в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Мариуполь освобожден на 98 процентов. Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод „Азовсталь“, который нацисты переоборудовали в настоящую крепость», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что завершающую фазу спецоперации в Мариуполе обсудили также на оперативном совещании с командирами всех задействованных отрядов. Кадыров подчеркнул, что депутат Госдумы Адам Делимханов и командующий 8-й армией генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев подробно рассмотрели все варианты по решающему штурму бандитских укрытий. Глава Чечни заявил, что лично присутствовал при обсуждениях посредством видеосвязи и внес свои предложения в дальнейший план действий. Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. По словам российского лидера Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация. Он отмечал, что в задачи российских военных входит поражение военной инфраструктуры и техники ВСУ и национальных батальонов, а также исключение жертв среди мирных граждан. Российские военные заблокировали Харьков, Сумы и Николаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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