Кадыров: Мариуполь освободили на 98%

Кадыров подчеркнул, что остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод «Азовсталь» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская армия освободила Мариуполь на 98% в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мариуполь освобожден на 98 процентов. Остались только отдельно укрепленные укрытия бандеровцев, включая завод „Азовсталь“, который нацисты переоборудовали в настоящую крепость», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он отметил, что завершающую фазу спецоперации в Мариуполе обсудили также на оперативном совещании с командирами всех задействованных отрядов.

Кадыров подчеркнул, что депутат Госдумы Адам Делимханов и командующий 8-й армией генерал-лейтенант ВС РФ Андрей Мордвичев подробно рассмотрели все варианты по решающему штурму бандитских укрытий. Глава Чечни заявил, что лично присутствовал при обсуждениях посредством видеосвязи и внес свои предложения в дальнейший план действий.

Россия начала 24 февраля спецоперацию на Украине. По словам российского лидера Владимира Путина, целями стали денацификация и демилитаризация. Он отмечал, что в задачи российских военных входит поражение военной инфраструктуры и техники ВСУ и национальных батальонов, а также исключение жертв среди мирных граждан. Российские военные заблокировали Харьков, Сумы и Николаев.