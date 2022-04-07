В Перми начинается суд по делу скандального экс-депутата ГД

Депутата госдумы Бурнашова обвиняют в публичном оскорблении представителя власти Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Ленинский районный суд Перми назначил дату предварительного заседания по уголовному делу экс-депутата госдумы РФ Алексея Бурнашова. Он обвиняется в применении насилия к представителю власти и его публичном оскорблении. Первое заседание по делу намечено на 21 апреля, сообщили URA.RU в пресс-службе Ленинского суда.

«Дата заседания назначена на 21 апреля. Процесс начнется в 10:00», — рассказали в пресс-службе.

Алексея Бурнашова в июле 2021 года за рулем его личного автомобиля остановили сотрудники ГИБДД за нарушение правил дорожного движения. На видеозаписи его общения с полицейскими он нецензурно выражался и обвинял их в вымогательстве взятки. В процесс общения экс-депутат ударил одного из сотрудников. Позже Бурнашов принес сотрудникам ДПС свои извинения, но его политической карьере это уже не помогло. После окончания срока депутатских полномочий (и депутатской неприкосновенности) в октябре 2021 года было возбуждено уголовное дело. В конце марта следователи передали материалы дела в суд.