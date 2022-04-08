Челябинец пытался шантажировать жительницу Кургана интимными фото

Челябинец подозревается в вымогательстве и нарушении неприкосновенности личной жизни жительницы Кургана. Угрожая распространить в соцсетях фотографии девушки, он пытался ее шантажировать, сообщает областное Следственное управление.
«По данным следствия, в марте текущего года подозреваемый, владея личными фотоизображениями потерпевшей, пытался вымогать у девушки за их нераспространение денежные средства. Получив на свой шантаж отказ, злоумышленник разослал изображения девушки знакомым посредством социальной сети», — написано на сайте управления.
Сейчас выясняются детали преступления. Следственное управление по Курганской области напоминает, что каждый человек имеет право на личную неприкосновенность, распространение материалов о частной жизни без его согласия не допускается. Силовики возбудили уголовное дело (ч.1 ст. 137, ч.1 ст. 163 УК РФ).
Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области через соцсети выслал интимные фотографии своей бывшей сожительницы знакомым. Теперь его подозревают в незаконном распространении сведений о частной жизни.
Челябинец подозревается в вымогательстве и нарушении неприкосновенности личной жизни жительницы Кургана. Угрожая распространить в соцсетях фотографии девушки, он пытался ее шантажировать, сообщает областное Следственное управление. «По данным следствия, в марте текущего года подозреваемый, владея личными фотоизображениями потерпевшей, пытался вымогать у девушки за их нераспространение денежные средства. Получив на свой шантаж отказ, злоумышленник разослал изображения девушки знакомым посредством социальной сети», — написано на сайте управления. Сейчас выясняются детали преступления. Следственное управление по Курганской области напоминает, что каждый человек имеет право на личную неприкосновенность, распространение материалов о частной жизни без его согласия не допускается. Силовики возбудили уголовное дело (ч.1 ст. 137, ч.1 ст. 163 УК РФ). Ранее URA.RU писало, что житель Курганской области через соцсети выслал интимные фотографии своей бывшей сожительницы знакомым. Теперь его подозревают в незаконном распространении сведений о частной жизни.