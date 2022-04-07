Курганские мосты изменят ради набережных

В Кургане в том числе планируют отремонтировать Кировский мост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мосты в Кургане и Шадринске после ремонта будут стилистически сочетаться с набережными. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Мост через реку Тобол по ул. Кирова в Кургане будет выполнен в едином стиле с набережной. <…> А в Шадринске мост через Исеть удачно впишется в ансамбль реконструированной набережной по ул. Кондюрина», — указано в сообщении.

Всего в 2022 году в Курганской области планируют начать ремонт восьми мостов. Губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале написал, что власти хотят законтрактовать четыре моста в Кургане, три в Шадринске и один в Мокроусовском районе. В 2022 году областные власти планируют потратить на ремонт мостов 500 млн рублей.

Ранее Шумков заявлял, что Кировский мост в Кургане является небезопасным и неопрятным. По словам губернатора, мост постараются сделать надежным, удобным и красивым