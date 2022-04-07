07 апреля 2022

Курганские мосты изменят ради набережных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Река Тобол. Разное. Курган, половодье, кировский мост, река тобол, наводнение, лед, река тобол весной
В Кургане в том числе планируют отремонтировать Кировский мост Фото:

Мосты в Кургане и Шадринске после ремонта будут стилистически сочетаться с набережными. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Мост через реку Тобол по ул. Кирова в Кургане будет выполнен в едином стиле с набережной. <…> А в Шадринске мост через Исеть удачно впишется в ансамбль реконструированной набережной по ул. Кондюрина», — указано в сообщении.

Всего в 2022 году в Курганской области планируют начать ремонт восьми мостов. Губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале написал, что власти хотят законтрактовать четыре моста в Кургане, три в Шадринске и один в Мокроусовском районе. В 2022 году областные власти планируют потратить на ремонт мостов 500 млн рублей.

Ранее Шумков заявлял, что Кировский мост в Кургане является небезопасным и неопрятным. По словам губернатора, мост постараются сделать надежным, удобным и красивым

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Мосты в Кургане и Шадринске после ремонта будут стилистически сочетаться с набережными. Данная информация размещена на сайте областного правительства. «Мост через реку Тобол по ул. Кирова в Кургане будет выполнен в едином стиле с набережной. <…> А в Шадринске мост через Исеть удачно впишется в ансамбль реконструированной набережной по ул. Кондюрина», — указано в сообщении. Всего в 2022 году в Курганской области планируют начать ремонт восьми мостов. Губернатор Вадим Шумков в своем telegram-канале написал, что власти хотят законтрактовать четыре моста в Кургане, три в Шадринске и один в Мокроусовском районе. В 2022 году областные власти планируют потратить на ремонт мостов 500 млн рублей. Ранее Шумков заявлял, что Кировский мост в Кургане является небезопасным и неопрятным. По словам губернатора, мост постараются сделать надежным, удобным и красивым
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...