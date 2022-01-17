17 января 2022

Губернатор Шумков назвал курганский мост небезопасным

© Служба новостей «URA.RU»
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Соглашение. Курган, шумков вадим
Губернатор Вадим Шумков считает Кировский мост в Кургане небезопасным и неопрятным Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что Кировский мост является небезопасным и неопрятным. Об этом он 18 января написал в своем instagram-аккаунте.

«Кировский мост в Кургане. Неудобный для пешеходов. Неопрятный. Небезопасный. Сейчас готовится проект на его ремонт. Постараемся начать в этом году и сделать его надежным, удобным и красивым», — сообщил Шумков.

Глава региона добавил, что в марте начнутся работы на Некрасовском мосту, и готовится проект ремонта Чеховского переезда. Шумков отметил, что в Шадринске в этом году должен начаться ремонт трех мостов.

Ранее стало известно, что ремонтировать Некрасовский путепровод будет тюменская компания «Альфа Строй». До этого властям не удавалось найти подрядчика. В декабре власти Шадринска не смогли найти подрядчика на ремонт путепровода через железную дорогу на улице Щеткина.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что Кировский мост является небезопасным и неопрятным. Об этом он 18 января написал в своем instagram-аккаунте. «Кировский мост в Кургане. Неудобный для пешеходов. Неопрятный. Небезопасный. Сейчас готовится проект на его ремонт. Постараемся начать в этом году и сделать его надежным, удобным и красивым», — сообщил Шумков. Глава региона добавил, что в марте начнутся работы на Некрасовском мосту, и готовится проект ремонта Чеховского переезда. Шумков отметил, что в Шадринске в этом году должен начаться ремонт трех мостов. Ранее стало известно, что ремонтировать Некрасовский путепровод будет тюменская компания «Альфа Строй». До этого властям не удавалось найти подрядчика. В декабре власти Шадринска не смогли найти подрядчика на ремонт путепровода через железную дорогу на улице Щеткина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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