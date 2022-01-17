Губернатор Шумков назвал курганский мост небезопасным

Губернатор Вадим Шумков считает Кировский мост в Кургане небезопасным и неопрятным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что Кировский мост является небезопасным и неопрятным. Об этом он 18 января написал в своем instagram-аккаунте.

«Кировский мост в Кургане. Неудобный для пешеходов. Неопрятный. Небезопасный. Сейчас готовится проект на его ремонт. Постараемся начать в этом году и сделать его надежным, удобным и красивым», — сообщил Шумков.

Глава региона добавил, что в марте начнутся работы на Некрасовском мосту, и готовится проект ремонта Чеховского переезда. Шумков отметил, что в Шадринске в этом году должен начаться ремонт трех мостов.

Ранее стало известно, что ремонтировать Некрасовский путепровод будет тюменская компания «Альфа Строй». До этого властям не удавалось найти подрядчика. В декабре власти Шадринска не смогли найти подрядчика на ремонт путепровода через железную дорогу на улице Щеткина.