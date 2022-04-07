Главный оборонный завод в Кургане набирает персонал

В Курганском машиностроительном заводе открыли порядка 30 вакансий Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На Курганском машиностроительном заводе (КМЗ) в связи с нехваткой кадров открыли почти 30 вакансий. Объявления о наборе новых сотрудников размещены на официальном сайте КМЗ.

Завод готов принять на работу слесаря по ремонту боевых и спецмашин, инженера-конструктора, инженера-химика, электрогазосварщика, машиниста крана, наладчиков и водителей. «Требуется инженер-конструктор с заработной платой 25 000-30 000 рублей. Требование: наличие высшего технического образования, знание конструкторских программ (Компас), полное владение возможностями 3D-моделирования», — говорится в вакансии.

Ранее URA.RU сообщало, что средняя заработная плата курганцев в декабре прошлого года составила более 45 000 рублей. Это больше аналогичного месяца 2020 года на 7%. Наиболее высокая зарплата у сотрудников, занятых в сферах финансов и страхования. За декабрь они в среднем получили 101 616 рублей. В сфере госуправления и обеспечения военной безопасности сотрудники заработали по 74 160 рублей. В добыче полезных ископаемых курганцы получили по 68 783 рубля.