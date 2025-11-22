В Курганской области на всех дорогах ввели ограничения из-за опасной погоды

Госавтоинспекция вводит ограничения на все дороги Курганской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области ввели временные ограничения движения транспорта на всех дорогах региона. Ограничения вступили в силу в 18:30 из ‑за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

«22 ноября в 18:30 из ‑за неблагоприятных погодных условий (дождь, мокрый снег, перепады температуры, сильный ветер) и образования зимней скользкости, создающей реальную угрозу безопасности дорожного движения, принято решение о введении временного ограничения для движения пассажирского транспорта, автобусов и грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на автомобильных дорогах общего пользования федерального и регионального значения. На данный момент дорожно‑эксплуатационные организации принимают меры по устранению недостатков зимнего содержания», — сообщила Госавтоинспекция региона.

Ограничения касаются всех дорог общего пользования как федерального, так и регионального уровня. Точные время и дата снятия ограничений пока не известны — они будут объявлены дополнительно.

