Автобус протаранил столб у школы №9 в Кургане. Фото
В Кургане дороги покрывает ледяная корка, автобус врезался в столб
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Кургане автобус выехал на тротуар и врезался в опору линии электропередачи в Северном рядом со школой № 9. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
«Автобус выехал на тротуар и врезался в столб в Северном. Инцидент произошел рядом с школой №9. Водитель не справился с управлением из-за гололеда», — сообщается в telegram-канале «Короче, Курган».
По словам очевидцев, автобус №51 занесло на скользкой дороге, после чего машина выехала с проезжей части на пешеходную зону и остановилась, ударившись о столб. О количестве пассажиров в салоне и о возможных пострадавших не сообщается. Редакция URA.RU направила запрос для уточнения информации в Госавтоинспекцию.
Автобус занесло на скользкой дороге во время ледяного дождя
Ранее в Курганской области прогнозировали ухудшение погодных условий, главной особенностью которого стал ледяной дождь. Неблагоприятный период начался вечером 22 ноября и продлится до утра 24 ноября.
