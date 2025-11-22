В Кургане дороги покрывает ледяная корка, автобус врезался в столб Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане автобус выехал на тротуар и врезался в опору линии электропередачи в Северном рядом со школой № 9. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

«Автобус выехал на тротуар и врезался в столб в Северном. Инцидент произошел рядом с школой №9. Водитель не справился с управлением из-за гололеда», — сообщается в telegram-канале «Короче, Курган».

По словам очевидцев, автобус №51 занесло на скользкой дороге, после чего машина выехала с проезжей части на пешеходную зону и остановилась, ударившись о столб. О количестве пассажиров в салоне и о возможных пострадавших не сообщается. Редакция URA.RU направила запрос для уточнения информации в Госавтоинспекцию.

Автобус занесло на скользкой дороге во время ледяного дождя Фото: ВКонтакте/группа «Короче, Курган»







