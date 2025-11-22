УФАС оштрафовало компанию за отказ поставлять тепло курганцам

Курганское УФАС наказало «ТД Империал» за невыполнение обязанностей по теплоснабжению Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганское УФАС наложило штраф в размере 150 тысяч рублей на ООО «ТД Империал» за непредоставление тепловой энергии жителям города Катайска. Комиссия установила, что компания, занимающая доминирующее положение на рынке передачи тепла, отказалась исполнять обязанности единой теплоснабжающей организации в отопительный сезон 2024‑2025 годов. Об этом сообщается на сайте антимонопольной службы.

«Фактический отказ от выполнения установленных законом обязанностей признан УФАС нарушением антимонопольного законодательства. За допущенное нарушение комиссия антимонопольного органа признала ООО „Торговый дом Империал“ виновным в злоупотреблении доминирующим положением и наложила штраф в размере 150 тысяч рублей», — сообщается на сайте УФАС.

Штраф должен быть уплачен компанией в установленный срок. В противном случае ее привлекут к дополнительной ответственности по ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от уплаты административного штрафа»), предусматривающей удвоение размера штрафа.

