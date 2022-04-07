Челябинских школьников отправили по домам из-за протекающей крыши

Из-за протекающей крыши учеников куяшской школы отправили по домам (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Родители школьников из Кунашакского района Челябинской области жалуются на протекающую крышу в сельской школе. Из-за протечки 31 марта учеников распустили по домам, а 6 апреля возобновили занятия для старшеклассников. Но далеко не все могут обеспечить дистант из-за отсутствия интернета и техники, пишут в соцсетях жители села Большой Куяш.

«Мы не можем позволить дистанционное обучение в течение четвертой четверти, так как будет страдать качество обучения, и не у всех есть компьютеры и интернет. Мы не можем позволить, чтобы наши дети дышали сыростью и учились в полуаварийном помещении», — приводит слова родителей паблик «Тюльпан.ку»‎ ‎во «Вконтакте»‎.

Родительский комитет обратился прокуратуру, а районный депутат Даян Иштимиров к детскому омбудсмену Евгении Майровой. Они просят вмешаться в ситуацию и решить вопрос с ремонтом крыши.

Как рассказала URA.RU начальник районного управления образования Оксана Латыпова, в прошлом году разработан проект реконструкции крыши. Он на госэкспертизе, заключение которой должно поступить в мае. Она добавила, что крышу пришлось закрыть пленкой, а щели планируется залить битумом. Чтобы просушить стены, установили тепловые пушки.

«Если нам разрешат, будем подвоз [детей] осуществлять в другую школу. Можем в две смены [организовать обучение] на первом этаже, где сейчас учатся 8—11-е классы. Сегодня будем решать, как дальше быть», — пояснила Латыпова.

На телефонный звонок корреспондента URA.RU замглавы района по социальным вопросам Альбина Нажметдинова ответила, что это не она и проживает сейчас в Ханты-Мансийске. В администрации района подтвердили, что номер, по которому звонил корреспондент, принадлежит Нажметдиновой.

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