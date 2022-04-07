Пермские стоматологи рассказали, как повлияли санкции на услуги

Врачи заверили: материалов хватит Фото: Анна Серкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Склады пермских стоматологических клиник заполнены материалами — дефицита не предвидится. Клиники рассматривают альтернативу товарам ушедших брендов. Об этом URA.RU рассказали владельцы пермских стоматологических клиник.

«Испугавшись, что товаров не останется, стоматологические клиники закупились огромным количеством расходных материалов, заполнив склады. Людей можно успокоить. Без расходных материалов, без пломбировочных материалов, без брекетов, без имплантов, без анестезии никто не останется», — рассказала URA.RU директор клиники семейной стоматологии «Прима Дента» Наталья Копылова.

Когда началось введение санкций западных стран, стоматологи съезжались к поставщикам, чтобы закупить товар. «Мы там стояли в очереди и получали по одной гарнитуре брекетов и клея в одни руки. Но позже все нормализовалось. Тем более, что иностранные компании, которые официально объявили о приостановке деятельности в РФ, неофициально сообщили о том, что все же продолжат поставлять продукцию», — рассказала URA.RU руководитель фамильной стоматологии «Кухта Дент» Елена Кухта.

По словам стоматологов, почти все материалы, с которыми они работают, — импортные. Сейчас оживились российские производители, стали предлагать альтернативные материалы. Они дешевле, но по качеству — хуже. Некоторые вещи, по словам врачей, заменить российскими невозможно — аналогов нет. К примеру, импланты и брекеты. Но есть возможность заказывать импланты из Кореи — с поставками оттуда все в порядке.

На данный момент стоматологии подняли цены на 20%. Притом, что поставщики продавали клиникам материалы в 2-3 раза дороже. Врачи отметили, что сейчас наблюдается тенденция на снижение цен на «расходники» из-за стабилизации курса рубля. Однако сами клиники цены на услуги снижать, скорее всего, не будут потому, что склады заполнены материалами, купленными по высокой стоимости.

Страны Евросоюза, а также США, Канада, Япония и ряд других государств ввели против России жесткие санкции как ответ на проведение спецоперации РФ на территории Украины. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях».

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