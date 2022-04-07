Пермские медики назвали преимущества отечественной техники

Рентген пермские медики делают на российском аппарате (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Дешевые запчасти и доступные сервисные центры — такие преимущества отечественного медицинского оборудования отмечают в пермской городской клинической больнице №4. По сообщению минздрава Прикамья, в учреждение поставлены и уже работают рентгенологический аппарат «Ренекс-РЦ», флюорограф «Ренекс-Ф5000», маммограф и аппарат УЗИ. Все оборудование российского производства, подчеркивают в ведомстве.

«Одно из преимуществ отечественной аппаратуры — более дешевые, чем для импортных комплексов, запчасти. Плюс доступный сервис: центры по ремонту и диагностике аппаратуры РЕНЕКС находятся в Москве, а не за рубежом», — приводятся в telegram-канале минздрава слова начальника хозяйственного отдела больницы Михаила Еливанова.

Оборудование для ГКП №4 закупили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Обновление техники продолжится — в планах приобрести новые аппараты УЗИ и 12-канальный электрокардиограф.

Пермские медики используют российское оборудование пресс-служба минздрава Пермского края