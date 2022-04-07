07 апреля 2022

Пермские медики назвали преимущества отечественной техники

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие нового кабинета компьютерной томографии в областной детской клинической больнице. Екатеринбург, рентген, снимок, рентгеновский снимок, томограмма
Рентген пермские медики делают на российском аппарате (архивное фото) Фото:

Дешевые запчасти и доступные сервисные центры — такие преимущества отечественного медицинского оборудования отмечают в пермской городской клинической больнице №4. По сообщению минздрава Прикамья, в учреждение поставлены и уже работают рентгенологический аппарат «Ренекс-РЦ», флюорограф «Ренекс-Ф5000», маммограф и аппарат УЗИ. Все оборудование российского производства, подчеркивают в ведомстве.

«Одно из преимуществ отечественной аппаратуры — более дешевые, чем для импортных комплексов, запчасти. Плюс доступный сервис: центры по ремонту и диагностике аппаратуры РЕНЕКС находятся в Москве, а не за рубежом», — приводятся в telegram-канале минздрава слова начальника хозяйственного отдела больницы Михаила Еливанова.

Оборудование для ГКП №4 закупили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Обновление техники продолжится — в планах приобрести новые аппараты УЗИ и 12-канальный электрокардиограф.

Пермские медики используют российское оборудование

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Дешевые запчасти и доступные сервисные центры — такие преимущества отечественного медицинского оборудования отмечают в пермской городской клинической больнице №4. По сообщению минздрава Прикамья, в учреждение поставлены и уже работают рентгенологический аппарат «Ренекс-РЦ», флюорограф «Ренекс-Ф5000», маммограф и аппарат УЗИ. Все оборудование российского производства, подчеркивают в ведомстве. «Одно из преимуществ отечественной аппаратуры — более дешевые, чем для импортных комплексов, запчасти. Плюс доступный сервис: центры по ремонту и диагностике аппаратуры РЕНЕКС находятся в Москве, а не за рубежом», — приводятся в telegram-канале минздрава слова начальника хозяйственного отдела больницы Михаила Еливанова. Оборудование для ГКП №4 закупили в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Обновление техники продолжится — в планах приобрести новые аппараты УЗИ и 12-канальный электрокардиограф.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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