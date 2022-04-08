Водонаева поблагодарила ушедшего из жизни Жириновского

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Премьера фильма
Тюменка Алена Водонаева назвала Жириновского легендой Фото:
новость из сюжета
Умер Владимир Жириновский

В день прощания с Владимиром Жириновским телеведущая из Тюмени Алена Водонаева поблагодарила политика за его харизму. Заявление она сделала в своем telegram-канале.

«Москва сегодня простилась с Вольфовичем. Прощайте, Владимир Жириновский. Спасибо за харизму. Такие, как вы, не забываются», — написала Водонаева.

Девушка назвала политика легендой. Она также отметила, что как бы к нему ни относились при жизни, он был яркой личностью.

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля после продолжительной болезни. Ему было 75 лет. 8 апреля в Москве проходят похороны политика. Попрощаться с ним, в числе прочих, пришел и президент России Владимир Путин.

Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Тюмень» и в viber-канале «Тюмень», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В день прощания с Владимиром Жириновским телеведущая из Тюмени Алена Водонаева поблагодарила политика за его харизму. Заявление она сделала в своем telegram-канале. «Москва сегодня простилась с Вольфовичем. Прощайте, Владимир Жириновский. Спасибо за харизму. Такие, как вы, не забываются», — написала Водонаева. Девушка назвала политика легендой. Она также отметила, что как бы к нему ни относились при жизни, он был яркой личностью. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский ушел из жизни 6 апреля после продолжительной болезни. Ему было 75 лет. 8 апреля в Москве проходят похороны политика. Попрощаться с ним, в числе прочих, пришел и президент России Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...