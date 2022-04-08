Путин простился с Жириновским

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Умер Владимир Жириновский

Президент России Владимир Путин приехал проститься с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Церемония прощания с лидером ЛДПР проходит в Колонном зале Дома союзов.

Путин принес цветы к гробу, постоял возле покойного, а после перекрестился. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Жириновского в Храме Христа Спасителя отпевал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище, уточняет Пятый канал.

Жириновский находился в больнице с 9 февраля, у него был диагностирован коронавирус, передает портал «Дни.ру». Он скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Временно исполнять обязанности лидера ЛДПР будет Леонид Слуцкий. Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского. Президент РФ отметил, что лидер ЛДПР всегда отстаивал интересы России, был опытным политиком, энергичным человеком и ярким оратором, сообщает RT.

Гражданская панихида прошла в Доме Союзов, туда проститься с Жириновским приехал Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU