Путин простился с Жириновским

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Фото:
новость из сюжета
Умер Владимир Жириновский

Президент России Владимир Путин приехал проститься с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Церемония прощания с лидером ЛДПР проходит в Колонном зале Дома союзов.

Путин принес цветы к гробу, постоял возле покойного, а после перекрестился. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Жириновского в Храме Христа Спасителя отпевал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище, уточняет Пятый канал.

Жириновский находился в больнице с 9 февраля, у него был диагностирован коронавирус, передает портал «Дни.ру». Он скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Временно исполнять обязанности лидера ЛДПР будет Леонид Слуцкий. Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского. Президент РФ отметил, что лидер ЛДПР всегда отстаивал интересы России, был опытным политиком, энергичным человеком и ярким оратором, сообщает RT.

Похороны Владимира Жириновского. Москва
Гражданская панихида прошла в Доме Союзов, туда проститься с Жириновским приехал Владимир Путин
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Президент России Владимир Путин приехал проститься с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который скончался 6 апреля после продолжительной болезни. Церемония прощания с лидером ЛДПР проходит в Колонном зале Дома союзов. Путин принес цветы к гробу, постоял возле покойного, а после перекрестился. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». Жириновского в Храме Христа Спасителя отпевал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Политика похоронят на Новодевичьем кладбище, уточняет Пятый канал. Жириновский находился в больнице с 9 февраля, у него был диагностирован коронавирус, передает портал «Дни.ру». Он скончался 6 апреля на 76-м году жизни. Временно исполнять обязанности лидера ЛДПР будет Леонид Слуцкий. Ранее Путин выразил соболезнования в связи со смертью Жириновского. Президент РФ отметил, что лидер ЛДПР всегда отстаивал интересы России, был опытным политиком, энергичным человеком и ярким оратором, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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