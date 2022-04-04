Стоимость картошки в одном из магазинов Салехарда выросла в два раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Владельцы частных магазинов в Салехарде запредельно подняли цену на овощи. По сравнению с крупными сетевыми супермаркетами стоимость картошки и лука в частном магазине выросла в два раза, сообщил URA.RU читатель, который столкнулся с проблемой лично.

«Картошка в „Евро-Смак“ стоит более 100 рублей. Это безобразие происходит в Салехарде. Наш город небольшой и все знают, где какие цены. Не понятно, почему надзорные органы ничего не предпринимают. Что теперь всем картошку по 200-300 рублей покупать, если она достигнет такой цены. Для сравнения, в остальных магазинах города цена картошки 50 рублей», — пишет Андрей.

Агентство попыталось выяснить, с чем связан рост цен на овощи. Однако на вопросы корреспондента представители магазина отвечать не захотели. URA.RU направило официальный запрос в окружную антимонопольную службу для выяснения обстоятельств.

Ранее сообщалось, что частные магазины отдаленного поселка Ханымей (ЯНАО) взвинтили ценник на товары первой необходимости. Стоимость хлеба там выросла почти в два раза.

Продукты начали дорожать из-за того, что страны Евросоюза, а также ряд других западных государств ввели против России жесткие санкции. Это стало ответом на вынужденную спецоперацию, которую РФ проводит на Украине. Санкционное давление на Россию продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Глава государства Владимир Путин заявлял, что их цель — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях».

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Стоимость картошки частном магазине Фото читателя агентства

Стоимость лука в частном магазине Фото читателя агентства