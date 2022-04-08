В Минобороны РФ назвали виновника ракетного удара по Краматорску

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У/ выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, последствия, днр, донецк, обломки, взрыв, ракета, точка у, обстрел, терракт
В результате ракетного удара «Точкой-У» погибло 30 человек, еще 100 пострадали Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Ракетный удар «Точкой-У» по вокзалу Краматорска осуществили Вооруженные силы Украины. Такое заявление сделало Минобороны РФ.

«Удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье. В 45 км юго-западнее города», — заявили в ведомстве, информацию приводит RT.

8 апреля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе. Там проходила эвакуация мирного населения. В результате удара погибли порядка 30 человек, около 100 пострадали, уточняет телеканал 360. Тактические ракеты «Точка-У» используются только Украиной и не состоят на вооружении РФ, ДНР и ЛНР.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Российские военные бережно относятся к мирным жителям. Однако в СМИ и telegram-каналах появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке

С украинской стороны продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Помимо этого, в Общественной палате РФ собрали сотни интервью, где мужчины Донбасса рассказали о пытках СБУ, в том числе и об изощренном насилии, передает РАПСИ.

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Ракетный удар «Точкой-У» по вокзалу Краматорска осуществили Вооруженные силы Украины. Такое заявление сделало Минобороны РФ. «Удар по железнодорожному вокзалу Краматорска нанесен ракетным дивизионом украинских вооруженных сил из района населенного пункта Доброполье. В 45 км юго-западнее города», — заявили в ведомстве, информацию приводит RT. 8 апреля ВСУ нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе. Там проходила эвакуация мирного населения. В результате удара погибли порядка 30 человек, около 100 пострадали, уточняет телеканал 360. Тактические ракеты «Точка-У» используются только Украиной и не состоят на вооружении РФ, ДНР и ЛНР. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Российские военные бережно относятся к мирным жителям. Однако в СМИ и telegram-каналах появляются свидетельства того, что украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах, маскируя опорные пункты и технику в жилой застройке С украинской стороны продолжаются обстрелы мирных жителей Донбасса системами залпового огня «Град», «Ураган» и неизбирательными авиаракетами и авиабомбами. Зафиксированы десятки жертв среди гражданского населения. Помимо этого, в Общественной палате РФ собрали сотни интервью, где мужчины Донбасса рассказали о пытках СБУ, в том числе и об изощренном насилии, передает РАПСИ.
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