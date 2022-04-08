ВСУ обстреляли «Точкой-У» железнодорожный вокзал в ДНР. Фото

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Последствия обстрела центра Донецка ракетой Точка-У, выпущенной ВС Украины. Донецк, ДНР, донецк, последствия, донецкая народная республика, днр, обломки, точка у, обстрел
«Точку-У» также использовали при обстреле Донецка Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе. Там проходит эвакуация мирного населения, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК „Точка-У“ упали в непосредственной близости с вокзалом», — сообщается в telegram-канале штаба. Там уточнили, что этот ракетный комплекс не состоит на вооружении ДНР, ЛНР и РФ, а используется только украинскими боевиками. На фото с места падения ракеты видны трупы.

Советский ракетный комплекс «Точка-У» способен наносить удары на расстоянии до 70 километров. ВСУ ранее применили ТРК «Точка-У» при обстреле Донецка. Тогда они запустили ракету в самый центр города.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах. Так, боевики «Азова» (организация запрещена в РФ и признана экстремистской) расстреляли колонну мирных граждан, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору, напоминает RT.

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе. Там проходит эвакуация мирного населения, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. «В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК „Точка-У“ упали в непосредственной близости с вокзалом», — сообщается в telegram-канале штаба. Там уточнили, что этот ракетный комплекс не состоит на вооружении ДНР, ЛНР и РФ, а используется только украинскими боевиками. На фото с места падения ракеты видны трупы. Советский ракетный комплекс «Точка-У» способен наносить удары на расстоянии до 70 километров. ВСУ ранее применили ТРК «Точка-У» при обстреле Донецка. Тогда они запустили ракету в самый центр города. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах. Так, боевики «Азова» (организация запрещена в РФ и признана экстремистской) расстреляли колонну мирных граждан, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору, напоминает RT.
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