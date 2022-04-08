«Точку-У» также использовали при обстреле Донецка Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины нанесли удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе. Там проходит эвакуация мирного населения, сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

«В районе ж/д вокзала в Краматорске, где проходит эвакуация местного населения, был нанесен ракетный удар. Обломки ракеты ТРК „Точка-У“ упали в непосредственной близости с вокзалом», — сообщается в telegram-канале штаба. Там уточнили, что этот ракетный комплекс не состоит на вооружении ДНР, ЛНР и РФ, а используется только украинскими боевиками. На фото с места падения ракеты видны трупы.

Советский ракетный комплекс «Точка-У» способен наносить удары на расстоянии до 70 километров. ВСУ ранее применили ТРК «Точка-У» при обстреле Донецка. Тогда они запустили ракету в самый центр города.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Украинские националисты продолжают убивать мирных жителей, размещая огневые позиции прямо в жилых домах. Так, боевики «Азова» (организация запрещена в РФ и признана экстремистской) расстреляли колонну мирных граждан, которые пытались выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору, напоминает RT.

Фото: telegram-канал Штаба территориальной обороны ДНР

Фото: telegram-канал Штаба территориальной обороны ДНР