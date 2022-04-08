МО РФ: ударившая по Краматорску «Точка-У» используется только ВСУ

«Точка-У» упала в район ж/д вокзала Краматорска Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тактические ракеты «Точка-У» используются только Украиной и не состоят на вооружении РФ, ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в Минобороны России, комментируя удар «Точкой-У» по железнодорожному вокзалу Краматорска в Донбассе.

«Тактические ракеты 'Точка-У', обломки которой обнаружены в районе ж/д вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами», — сообщило Минобороны РФ в своем telegram-канале. Там уточнили, что заявления украинской стороны о причастности России к удару по Краматорску являются провокацией и фейком.

В ведомстве напомнили, что 14 марта дивизион 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ нанес удар ракетой «Точка-У» по центру Донецка. Погибли 17 мирных жителей, 36 человек пострадали.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что вооруженные силы Украины нанесли удар ТРК «Точка-У» по железнодорожному вокзалу в Краматорске в Донбассе. Там проходила эвакуация мирного населения. В штабе также уточнили, что данный ракетный комплекс не состоит на вооружении ДНР, ЛНР и РФ, а используется только украинскими боевиками.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. Как заявлял глава государства, основные ее цели — денацификация и демилитаризация. Так, жители освобожденного поселка в Харьковской области Казачья Лопань сообщили об обстрелах со стороны ВСУ, пишет RT. ВСУ также обстреляли авто с мирными жителями под Харьковом.