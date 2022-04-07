Продавцы и производители в Кургане жалуются Шумкову друг на друга

08 апреля 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Губернатор Вадим Шумков Поручил запустить курсы по обучению продавцов и производителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На центральном рынке Кургана продавцы и производители продукции пожаловались губернатору Курганской области Вадиму Шумкову друг на друга. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Проблемы с поставками местной продукции со слов продавцов одни и те же — неготовность мелких производителей поставлять продукцию регулярно, с соблюдением качества и паритетом цены. Те же, в свою очередь, встречно жалуются на притеснения или ограничения со стороны рынков и торговых сетей. Поручил коллегам запустить курсы по обучению и снятию подобных вопросов с участием всех заинтересованных сторон», — написал Шумков. Глава региона вместе со своим заместителем Владимиром Архиповым, а также мэром Кургана Еленой Ситниковой и первым заместителем главы города Павлом Каргаполовым, осмотрел обновленные торговые ряды рынка. По словам губернатора, основные работы планируют завершить до конца года. Губернатор поручил руководству города тщательнее курировать ход проекта. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков говорил, что в регионе недостаточно развита уличная торговля. В 2021 году власти Кургана показали, как обновляют главные рынки города. Губернатор Вадим Шумков вместе с коллегами оценил обновленные торговые ряды на центральном рынке Фото: Вадим Шумков, «ВКонтакте» Губернатор Вадим Шумков поручил руководству города тщательнее курировать ход проекта Фото: Вадим Шумков, «ВКонтакте» Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

На центральном рынке Кургана продавцы и производители продукции пожаловались губернатору Курганской области Вадиму Шумкову друг на друга. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «Проблемы с поставками местной продукции со слов продавцов одни и те же — неготовность мелких производителей поставлять продукцию регулярно, с соблюдением качества и паритетом цены. Те же, в свою очередь, встречно жалуются на притеснения или ограничения со стороны рынков и торговых сетей. Поручил коллегам запустить курсы по обучению и снятию подобных вопросов с участием всех заинтересованных сторон», — написал Шумков. Глава региона вместе со своим заместителем Владимиром Архиповым, а также мэром Кургана Еленой Ситниковой и первым заместителем главы города Павлом Каргаполовым, осмотрел обновленные торговые ряды рынка. По словам губернатора, основные работы планируют завершить до конца года. Губернатор поручил руководству города тщательнее курировать ход проекта. Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков говорил, что в регионе недостаточно развита уличная торговля. В 2021 году власти Кургана показали, как обновляют главные рынки города.