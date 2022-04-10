Жительница Кургана заставила страховщиков выплатить ей 80 тысяч

11 апреля 2022 в 09:09 Размер текста - 17 +

Страховая компания выплатила бывшей сотруднице компенсацию за задержку расчета Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Страховая компания «Росгосстрах» должна будет выплатить жительнице Кургана более 80 000 рублей. Деньги страховщики выплатят за несвоевременный расчет при увольнении. Об этом говорится в решении Курганского городского суда, которое опубликовано на сайте. «Поскольку окончательный расчет при увольнении истца произведен ответчиком с нарушением установленного законом срока, суд приходит к выводу о взыскании с ПАО СК „Росгосстрах“ в пользу <истца> компенсации за несвоевременную выплату заработной платы и премии в размере 82 732 рубля 51 копейки» — говорится в судебном решении. После увольнения в январе 2021 года женщина смогла получить окончательный расчет лишь после обращения в суд, причем деньги поступили только в декабре. Согласно закону, потерпевшая сторона в таких случаях имеет право на компенсацию в оговоренном размере за каждый день просрочки, что и было сделано. Размер компенсации проверялся судом и был истцом рассчитан верно. Представители страховой компании настаивали, что компенсировать могут лишь средства в размере зарплаты. Однако судья Алена Евтодеева разъяснила ответчику, что он неправильно трактует нормы закона в отношении выплат и компенсаций при увольнении сотрудников. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Страховая компания «Росгосстрах» должна будет выплатить жительнице Кургана более 80 000 рублей. Деньги страховщики выплатят за несвоевременный расчет при увольнении. Об этом говорится в решении Курганского городского суда, которое опубликовано на сайте. «Поскольку окончательный расчет при увольнении истца произведен ответчиком с нарушением установленного законом срока, суд приходит к выводу о взыскании с ПАО СК „Росгосстрах“ в пользу <истца> компенсации за несвоевременную выплату заработной платы и премии в размере 82 732 рубля 51 копейки» — говорится в судебном решении. После увольнения в январе 2021 года женщина смогла получить окончательный расчет лишь после обращения в суд, причем деньги поступили только в декабре. Согласно закону, потерпевшая сторона в таких случаях имеет право на компенсацию в оговоренном размере за каждый день просрочки, что и было сделано. Размер компенсации проверялся судом и был истцом рассчитан верно. Представители страховой компании настаивали, что компенсировать могут лишь средства в размере зарплаты. Однако судья Алена Евтодеева разъяснила ответчику, что он неправильно трактует нормы закона в отношении выплат и компенсаций при увольнении сотрудников.