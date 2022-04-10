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Жительница Кургана заставила страховщиков выплатить ей 80 тысяч

© Служба новостей «URA.RU»
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Страховая компания выплатила бывшей сотруднице компенсацию за задержку расчета Фото:

Страховая компания «Росгосстрах» должна будет выплатить жительнице Кургана более 80 000 рублей. Деньги страховщики выплатят за несвоевременный расчет при увольнении. Об этом говорится в решении Курганского городского суда, которое опубликовано на сайте.

«Поскольку окончательный расчет при увольнении истца произведен ответчиком с нарушением установленного законом срока, суд приходит к выводу о взыскании с ПАО СК „Росгосстрах“ в пользу <истца> компенсации за несвоевременную выплату заработной платы и премии в размере 82 732 рубля 51 копейки» — говорится в судебном решении. После увольнения в январе 2021 года женщина смогла получить окончательный расчет лишь после обращения в суд, причем деньги поступили только в декабре. Согласно закону, потерпевшая сторона в таких случаях имеет право на компенсацию в оговоренном размере за каждый день просрочки, что и было сделано. Размер компенсации проверялся судом и был истцом рассчитан верно.

Представители страховой компании настаивали, что компенсировать могут лишь средства в размере зарплаты. Однако судья Алена Евтодеева разъяснила ответчику, что он неправильно трактует нормы закона в отношении выплат и компенсаций при увольнении сотрудников.

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Страховая компания «Росгосстрах» должна будет выплатить жительнице Кургана более 80 000 рублей. Деньги страховщики выплатят за несвоевременный расчет при увольнении. Об этом говорится в решении Курганского городского суда, которое опубликовано на сайте. «Поскольку окончательный расчет при увольнении истца произведен ответчиком с нарушением установленного законом срока, суд приходит к выводу о взыскании с ПАО СК „Росгосстрах“ в пользу <истца> компенсации за несвоевременную выплату заработной платы и премии в размере 82 732 рубля 51 копейки» — говорится в судебном решении. После увольнения в январе 2021 года женщина смогла получить окончательный расчет лишь после обращения в суд, причем деньги поступили только в декабре. Согласно закону, потерпевшая сторона в таких случаях имеет право на компенсацию в оговоренном размере за каждый день просрочки, что и было сделано. Размер компенсации проверялся судом и был истцом рассчитан верно. Представители страховой компании настаивали, что компенсировать могут лишь средства в размере зарплаты. Однако судья Алена Евтодеева разъяснила ответчику, что он неправильно трактует нормы закона в отношении выплат и компенсаций при увольнении сотрудников.
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© Служба новостей «URA.RU»
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