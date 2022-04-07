Тюменцы разослали по России молочку из неизвестного сырья

Молоко, из которого сделали продукты, оказалось непонятного происхождения (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Тюменская компания «Успенское предприятие по переработке молока» произвела продукты из сырья неизвестного происхождения, а затем отправила их в шесть регионов России. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Тюменской области.

«В Ялуторовском районе ООО „Успенское предприятие по переработке молока“ выпустило в оборот 860 тонн продукции. При этом отсутствует информация о происхождении молока, из которого она произведена. Продукция была отправлена в Санкт- Петербург, Ставропольский край, Республику Дагестан, Ярославскую, Тверскую и Оренбургскую области», — рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.

Еще одним нарушением стало то, что сыр, сливочное масло, йогурт и сливки были сделаны под маркировкой другой компании — ООО «Киевский молочный завод». Однако она прекратила деятельность еще в 2018 году. В адрес получателей нелегальной молочки были направлены предупреждения, также управление обратилось в правоохранительные органы.

Согласно данным сервиса СБИС, «Успенское предприятие по переработке молока» зарегистрировано в квартире в одном из домов Тюмени. В компании значится единственный сотрудник — директор, и, по совместительству, один из учредителей Сергей Ботов.

В открытых источниках отсутствуют контакты компании, связаться с ней не удалось. URA.RU готово в любой момент предоставить Обществу возможность прокомментировать ситуацию.